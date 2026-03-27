Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Παρασκευής: στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Αχαρνών ανάμεσα στα Κάτω Πατήσια και τη Νέα Χαλκηδόνα, στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στις Λεωφ. Σχιστού και Αθηνών στο σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά και στη Λεωφ. Βάρης – Κορωπίου από την Βάρη προς τη Σχολή Ευελπίδων.
Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.