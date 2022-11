Το έργο του Κέντρου Μελετών Ελληνικής Διασποράς του Royal Holloway παρουσιάστηκε στον Έλληνα υφ. Εξωτερικών στο Λονδίνο

Μεταξύ άλλων, στον κ. Κατσανιώτη παρουσιάστηκαν σπάνιοι τόμοι με ομοιότυπα βυζαντινών χειρογράφων του 11ου και 12ου αιώνα με έργα του Σοφοκλή και του Αριστοφάνη

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τις εγκαταστάσεις του Royal Holloway College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου επισκέφτηκε κατά το πρόσφατο ταξίδι του στη βρετανική πρωτεύουσα ο Έλληνας Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού Ανδρέας Κατσανιώτης.

Η επίσκεψή του διοργανώθηκε διότι στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο εδρεύει ένα από τα κύρια κέντρα διεπιστημονικής μελέτης της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής και κυπριακής διασποράς.

Ο κ. Κατσανιώτης ξεναγήθηκε στους χώρους του πανεπιστημίου από την κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων του Royal Holloway Τζιουλιάνα Πιέρι, τον Δρα Χαράλαμπο Δενδρινός, διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου του πανεπιστημίου και επίκουρο καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας και Ελληνικής Παλαιογραφίας, καθώς και τον Δρα Αχιλλέα Χατζηκυριάκου, προϊστάμενο του Ελληνικού Ινστιτούτου και διευθυντή του Κέντρου Μελετών της Ελληνικής Διασποράς που λειτουργεί στο ινστιτούτο.

Μεταξύ άλλων, στον κ. Κατσανιώτη παρουσιάστηκαν σπάνιοι τόμοι με ομοιότυπα βυζαντινών χειρογράφων του 11ου και 12ου αιώνα με έργα του Σοφοκλή και του Αριστοφάνη και η πρώτη έκδοση του τόμου Ελληνικής Παλαιογραφίας (1708) που φιλοξενούνται στην υπερσύγχρονη βιβλιοθήκη του Royal Holloway και στο αρχείο του Κολεγίου.

Όπως εξήγησε ο Δρ Δενδρινός, στο Royal Holloway μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές από όλο τον κόσμο εξειδικεύονται στην μελέτη και κριτική έκδοση αρχαίων ελληνικών και βυζαντινών κειμένων.

Κατά τη διάρκεια γεύματος που ακολούθησε ο κ. Κατσανιώτης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί εκτενώς από τον Κύπριο διευθυντή του Κέντρου Μελετών της Ελληνικής Διασποράς (ΚΜΕΔ) Δρα Αχιλλέα Χατζηκυριάκου για την πλούσια ερευνητική δράση του Κέντρου και τη σημασία της στην ανάδειξη του παρελθόντος και παρόντος του απόδημου Ελληνισμού.

Χαρακτηριστικά, το ΚΜΕΔ συνεργάζεται με τους Βοτανικούς Κήπους του Λονδίνου και τα Πανεπιστήμια Ζυρίχης και Χάιφα στο διεθνές πρόγραμμα «Φυτά και ορυκτά στη Βυζαντινή λαϊκή ιατρική: μια πολυ-επιστημονική προσέγγιση», το οποίο διευθύνεται από τη Δρα Μπάρμπαρα Ζίπσερ, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Ιατρικής και μέλος του ΚΜΕΔ, και χρηματοδοτείται γενναιόδωρα από το Wellcome Trust.

Κύριος σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίας ταυτοποίησης των φαρμακευτικών βοτάνων και ορυκτών που απαντώνται σε βυζαντινές και μεσαιωνικές πηγές.

Το ΚΜΕΔ συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα «Το να είσαι Νησιώτης: Τέχνη και Ταυτότητα στα Μεγάλα Νησιά της Μεσογείου (Being an Islander: Art and Identity of the large Mediterranean Islands)», το οποίο συντονίζει το Μουσείο Fitzwilliam του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Το πρόγραμμα αυτό εξετάζει διεπιστημονικά την ιστορία, αρχαιολογία και ανθρωπολογία της Κύπρου, της Κρήτης και άλλων μεγάλων νησιών της Μεσογείου, προκειμένου να κατανοήσει πώς οι πληθυσμοί τους διαμόρφωσαν τη νησιωτική τους ταυτότητα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Το πρόγραμμα έχει ήδη λάβει χρηματοδότηση που ξεπερνά τις 470.000 λίρες Αγγλίας από το Arts and Humanities Research Council, το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μεταξύ άλλων.

Τέλος, από τον ερχόμενο Νοέμβριο το ΚΜΕΔ θα είναι ένας από τους κύριους εταίρους του διεθνούς ερευνητικού προγράμματος Immigrec 2.0 Ιστορίες της Ελληνικής Μετανάστευσης. Το πρόγραμμα αυτό αρχικής διάρκειας δέκα ετών (2022-2032) συντονίζεται από τον Δρα Αναστάσιο Αναστασιάδη, αναπληρωτή Καθηγητή Νεότερων Ελληνικών Σπουδών στο πανεπιστήμιο McGill του Μόντρεαλ, και υλοποιείται από οκτώ κορυφαία κέντρα Ελληνικών Σπουδών στην Ευρώπη, Αυστραλία και Αμερική.

Το Immigrec 2.0 εστιάζει στα παγκόσμια ρεύματα της ελληνικής μετανάστευσης κατά τον εικοστό αιώνα και αποσκοπεί στη διάσωση, διατήρηση και διάχυση της ιστορίας και μνήμης της ελληνικής και κυπριακής διασποράς μέσα από τη χρήση καινοτόμων εργαλείων ψηφιακής ιστορίας.

Το ΚΜΕΔ συμμετέχει στο πρόγραμμα με επικεφαλής τον Δρα Πάρι Παπαμίχο Χρονάκη, Λέκτορα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο Royal Holloway, αναλαμβάνοντας το κομμάτι της έρευνας που αφορά στην ιστορία της μετανάστευσης Ελλήνων και Κυπρίων Χριστιανών και Εβραίων στη Μεγάλη Βρετανία και την Κοινοπολιτεία.

Ο κ. Κατσανιώτης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για τη φιλοξενία και τον θαυμασμό του για το έργο που επιτελείται από το Ελληνικό Ινστιτούτο και το Κέντρο Μελετών της Ελληνικής Διασποράς: «Ο Ελληνισμός της διασποράς είναι πολύ σημαντικό μέρος της συλλογικής ταυτότητας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Δηλώνω εντυπωσιασμένος από αυτά που είδα και άκουσα σήμερα στο Royal Holloway. Το Ελληνικό Κράτος είναι δίπλα στο Ελληνικό Ινστιτούτο και το Κέντρο Μελετών της Ελληνικής Διασποράς και θα σας στηρίξουμε όπως μπορούμε σε αυτή την εξαιρετική προσπάθεια που κάνετε».

Στην ομιλία του ο κ. Δενδρινός τόνισε την παράδοση των Ελλήνων «από τους πανάρχαιους χρόνους μέχρι σήμερα, να εξερευνούν τον κόσμο πέρα από τα όρια της πατρίδας τους, ανακαλύπτοντας νέους τόπους, αναζητώντας νέες ιδέες, ανοίγοντας νέους ορίζοντες και, το πιο σημαντικό, κατανοώντας βαθύτερα τον εαυτό τους».

Προτού αναχωρήσει, ο Υφυπουργός εξέφρασε την πρόθεσή του να επισκεφθεί ξανά το Royal Holloway στις 30 Μαρτίου 2023 με την ευκαιρία της 21ης Ετήσιας Διάλεξης του Ελληνικού Ινστιτούτου, που συμπίπτει με τους εορτασμούς για την 30η επέτειο από την ίδρυσή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.