Στο Ηράκλειο μεταβαίνει ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο του 4ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας

Στην ατζέντα της συζήτησης τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας και τα επόμενα προγραμματισμένα μεγάλα έργα υποδομών της κυβέρνησης

Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο, Δευτέρα 20 Απριλίου, θα μεταβεί στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου στις 16.30 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, στης έδρα της Περιφέρειας Κρήτης.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο πλαίσιο του 4ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους - Μεγάλα έργα και υποδομές».

 

