Στο ΦΕΚ οι αυξήσεις για τους σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών

Δημοσιεύθηκε σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄, 198/05.12.2024) η αναμόρφωση του μισθολογικού πλαισίου για τους μαθητές των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και η αύξηση της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, με την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Νόμου 4472/2017 από τον Νόμο 5162/2024.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 15 του Ν. 5162/2024 επέρχεται αύξηση των αποδοχών στα 609 ευρώ για τους μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), έναντι 165 ευρώ προηγουμένως και στα 249 ευρώ για τους μαθητές Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), έναντι 124 ευρώ πριν.

Η αύξηση συνιστά τετραπλασιασμό σχεδόν και διπλασιασμό αντιστοίχως των μέχρι τώρα αποδοχών των μαθητών των παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και θα ισχύσει από 1/1/2025.

Επίσης, με το άρθρο 16 του Νόμου 5162/2024 επέρχεται αύξηση 20% από 1/1/2025 στην ειδική ωριαία αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

