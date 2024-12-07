Κικίλιας: Έρχονται μετεωρολογικοί σταθμοί και ραντάρ μέσω του ΑΙΓΙΣ

«Μετά από πάρα πολλά χρόνια, από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, γίνεται μια συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια μέσα από το ΑΙΓΙΣ, το πιο μεγάλο πρόγραμμα προμηθειών στην ιστορία της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, και τους επόμενους 17 μήνες- ήδη έχει συμβασιοποιηθεί το έργο- θα πάρουμε μετεωρολογικούς σταθμούς για όλη τη χώρα και τους επόμενους 19 μήνες θα παραλάβουμε ραντάρ. Το έργο είναι στο Ελεγκτικό Συνέδριο για υπογραφή», ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.

Όπως τόνισε, οι μετεωρολογικοί σταθμοί και τα ραντάρ θα αναβαθμίσουν σημαντικά το κομμάτι της πρόληψης και της έγκαιρης προετοιμασίας για ακραία καιρικά φαινόμενα. « Οι μετεωρολόγοι μας- της ΕΜΥ, του Αστεροσκοπείου και οι ιδιώτες- μέσα από το ευρωπαϊκό και το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης του καιρού, μελετούν τα στοιχεία και με επιστημονικό τρόπο προσπαθούν να κάνουν τις προγνώσεις και να μας ενημερώνουν», δήλωσε ο υπουργός ενώ επισήμανε ότι και σήμερα στις 09.00 το πρωί συγκάλεσαν την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αυτής της κακοκαιρίας, προκειμένου «να δούμε με τους επιστήμονές μας που θα έχουν αξιολογήσει τα νεότερα δεδομένα, αν μας εισηγηθούν να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε: Δηλαδή την ενημέρωση μέσω του War Room της Πολιτικής Προστασίας, των δημάρχων/αντιδημάρχων του Στρατού, της Αστυνομίας κλπ. ή τη χρήση του 112».

Σε ερώτηση σχετικά «με τα εύσημα που πήρε το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας από την Κομισιόν για τη γρήγορη υλοποίηση του ΑΙΓΙΣ», ο υπουργός επισήμανε πως μέσα σε 11 μήνες και με πολλή και σκληρή δουλειά κατέστη δυνατό να δημοπρατηθούν έργα του ΑΙΓΙΣ, ύψους 1,9 δισ. ευρώ, παρά τις δυσκολίες που έχει ένα τόσο βαρύ, πολυσύνθετο και δυσκίνητο πρόγραμμα, με τρεις πηγές χρηματοδότησης- το Ταμείο Ανάκαμψης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Canadair, ελικόπτερα, 1200 πυροσβεστικά οχήματα, 110 drone, σένσορες για τα δάση και τα ρέματα, κάμερες infared για πυρκαγιές στα δάση, εξοπλισμός για τους εθελοντές και τους πυροσβέστες, τεχνητή νοημοσύνη, 13 περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας, κ.ά. «Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν κάνει ό,τι μπορούν τα τελευταία χρόνια για να πάει η πολιτική προστασία σε μια άλλη εποχή, πολύ πιο μπροστά από αυτά που είχαμε και αξιοποιούσαμε τις τελευταίες δεκαετίες» είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιπυρική περίοδο, υπογράμμισε ότι «στις πιο δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων 40 ετών- όπως έχει πει και ο πρόεδρος του Αστεροσοκοπείου ο κ. Πλειώνης- είχαμε την καλύτερη επίδοση από το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί φέτος, σε αυτές τις συνθήκες, το σύστημα που φτιάξαμε με τα drones και την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, τις έμφορτες εναέριες περιπολίες, την άμεση επέμβαση των εναέριων μέσων, το νέο δόγμα δασοπυρόσβεσης που εμπλέκει όλες τις δυνάμεις (Πυροσβεστική, Δασάρχες, Στρατό, Αστυνομία, Λιμενικό, Τοπική Αυτοδιοίκηση), με τις 16 μονάδες δασοκομάντος και τους εθελοντές μας, φτιάξαμε οργανωμένες και δομημένες ομάδες και προστατέψαμε τους συμπολίτες μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

