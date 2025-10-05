Στις φλόγες τυλίχτηκαν τέσσερα αυτοκίνητα στον Άλιμο

Στις φλόγες τυλίχτηκαν λίγο πριν τις 8 το πρωί, τέσσερα αυτοκίνητα, στον Άλιμο. Σύμφωνα με μαρτυρίες που ερευνώνται, η φωτιά ξεκίνησε από ένα ΙΧ που βρισκόταν εν κινήσει, στην οδό Κορυτσάς, λίγα μέτρα πριν βγει στη Λεωφόρο Ελευθερίας και γρήγορα επεκτάθηκε και στα άλλα τρία που ήταν παρκαρισμένα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, τα τρία οχήματα κάηκαν ολοσχερώς ενώ το ένα έχει υποστεί μερικές υλικές ζημιές. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

