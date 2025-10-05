Ρέθυμνο: Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης

Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο και από τους αστυνομικούς σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 80 δενδρύλλια κάνναβης.

Ο εντοπισμός αφορά σε ενέργειες και δράσεις για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Χθες Σάββατο 04.10 πρωινές ώρες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη Αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε μία φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, στην οποία καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά ογδόντα 80 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως δυόμιση 2,5 μέτρων, ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.