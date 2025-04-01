Ανοιξε σήμερα η πλατφόρμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα (https://akatharista.apps.gov.gr ) ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου για το έτος 2025 , οι ιδιοκτήτες ή νομείς επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους έχουν την υποχρέωση καθαρισμού από σήμερα μέχρι και την 30ή Απριλίου του 2025 σύμφωνα με τις διατάξεις της 20/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄2695) προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ποιοι είναι υπόχρεοι

Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

α) περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ) εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ (α) και (β) κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και

δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας οφείλουν να διατηρούν τα οικόπεδα τους καθαρά καθ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως και 31η Οκτωβρίου.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει:

-Υλοτομία και απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται άμεσα επαφή με κτίσμα.

-Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

-Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

-Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους

-Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

-Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτηρίων, πολυκατοικιών κ.λπ. των περιοχών και εκτάσεων που αναφέρονται παραπάνω.

Οι υπόχρεοι που έχουν ολοκληρώσει τις ως άνω εργασίες οφείλουν να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://akatharista.apps.gov.gr.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων επιβάλλονται τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

