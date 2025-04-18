Μηχανική βλάβη στην αριστερή κύρια μηχανή του παρουσίασε το πλοίο Superstar που εκτελούσε δρομολόγιο από Βόλο για Σκιάθο και Σκόπελο.

Λόγω της βλάβης αποφασίστηκε η επιστροφή του πλοίου στον Βόλο με μειωμένη ταχύτητα.

Στο πλοίο επιβαίνουν 418 επιβάτες ενώ μεταφέρονται 59 ΙΧ, 17 φορτηγά και 9 δίκυκλα.

Οι επιβάτες, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, θα εξυπηρετηθούν με άλλα ταχύπλοα για να φτάσουν στον προορισμό τους:

252 επιβάτες χωρίς οχήματα θα μεταφερθούν με το Ταχύπλοο EXPRESS JET από το λιμάνι του Βόλου.

Οι υπόλοιποι 151 επιβάτες με 52 οχήματα θα αναχωρήσουν από το λιμάνι του Μαντουδίου με το Ταχύπλοο SPEEDRUNNER JET 2.

Επιπλέον, στους επιβάτες θα δοθεί δωρεάν ένα εισιτήριο διαδρομής της επιλογής τους για μελλοντική χρήση, για το οποίο θα λάβουν προσωπική ενημέρωση/ειδοποίηση.

Η εταιρεία, τέλος, ζητά συγγνώμη από τους επιβάτες για την αναστάτωση.

Πηγή: skai.gr

