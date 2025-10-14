Συνελήφθη 22χρονος ως εμπλεκόμενος στο διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα που σημειώθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλως νωρίτερα στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του ξεκινώντας την αντίστροφη μέτρηση για την ταυτοποίηση του φυσικού αυτουργού και όσων εμπλέκονται στην υπόθεση της στυγερής δολοφονίας.

Τι υποστήριξε ο 22χρονος

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο 22χρονος συλληφθείς ο οποίος ήταν συνεπιβάτης του σκούτερ με το λευκό σορτς, κατονόμασε τον εκτελεστή του διπλού φονικού, ενώ υποστήριξε στους αστυνομικούς πως είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα. Αρνήθηκε ωστόσο πώς βρισκόταν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ όπου ο δράστης εκτέλεσε εν ψυχρώ τους δύο άντρες. Υποστήριξε ακόμη πως ο ίδιος σε ηλικία 19 ετών έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Δικηγόρος 22χρονου: Πήγαν για να τον εκβιάσουν

Από την πλευρά του ο δικηγόρος του 22χρονου, Χαράλαμπος Λυκούδης, δήλωσε: «Προσήλθε αυθορμήτως και αυτοβούλως σήμερα και έθεσε εαυτόν στη διάθεση της αστυνομίας και της δικαιοσύνης ο εντολέας μου. Είναι ένας ημεδαπός, 22 ετών, χωρίς προηγούμενη παραβατική συμπεριφορά». Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο 22χρονος δεν έχει καμία συγγενική σχέση με το θύμα και πως δεν υπάρχει περιουσιακό κίνητρο με τη μορφή κληρονομιών και ούτε θέμα ηθικής αυτουργίας. Επιβεβαίωσε πως ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα και πως πρόκειται για τον άνδρα που φορούσε το σορτσάκι και σημείωσε πως ο 22χρονος με το θύμα «είχε προηγούμενη προσωπική, οδυνηρή σχέση».

Παράλληλα, εξήγησε πως «εκεί δεν πήγαν για να τον φοβίσουν αλλά για να τον εκβιάσουν και να του αποσπάσουν χρήματα και προέκυψαν στο περιστατικό οι δολοφονίες, δεν ήταν στο σχεδιασμό τους να πάνε να σκοτώσουν έναν άνθρωπο, ήταν να πάνε να του ζητήσουν λεφτά».

Επιπλέον, επιβεβαίωσε πως ήταν ο εντολέας του εκείνος που είχε κάνει τις δύο πρώτες απόπειρες εκφοβισμού στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ τις οποίες ο 22χρονος παραδέχτηκε.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του εκτελεστή

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο άντρες που εμφανίζονται στο σκούτερ είναι ταυτοποιημένοι και οι δύο από την Κυριακή με διαπιστωμένη διαμονή στην Καλλιθέα. Φέρεται και οι δύο να μην κατάγονται από εκεί και να είναι 22 ετών.

Αστυνομικοί της ασφάλειας έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και σύλληψη του εκτελεστή.

