Στις Κιτριές Μεσσηνίας είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό που βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από την Καλαμάτα. Στις 13 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια μιας νεροποντής, ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν αυτοκίνητα, σκάφη και μπάζα από τις πλαγιές του χωριού προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε σπίτια, καταστήματα και στην πλατεία του χωριού. Οι κάτοικοι των Κιτριών διαμαρτύρονται για την αντιμετώπιση που είχαν από τις τοπικές Αρχές.

