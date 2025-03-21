Λογαριασμός
Κιτριές Μεσσηνίας: Οι πλημμύρες του Ιανουαρίου επέφεραν καταστροφές - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σοβαρές ζημιές σε σπίτια, καταστήματα και την πλατεία του χωριού από νεροποντή - Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την αντιμετώπιση που είχαν από τις τοπικές Αρχές

Κιτριές

Στις Κιτριές Μεσσηνίας είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό που βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από την Καλαμάτα. Στις 13 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια μιας νεροποντής, ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν αυτοκίνητα, σκάφη και μπάζα από τις πλαγιές του χωριού προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε σπίτια, καταστήματα και στην πλατεία του χωριού. Οι κάτοικοι των Κιτριών διαμαρτύρονται για την αντιμετώπιση που είχαν από τις τοπικές Αρχές.

Δείτε βίντεο από την εκπομπή του Όπου υπάρχει Ελλάδα:

Πλημμύρες Κιτριές

Πλημμύρες Κιτριές

Πλημμύρες Κιτριές

Πηγή: skai.gr

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα Μεσσηνία Καλαμάτα
