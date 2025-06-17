Το Σωματείο Μηχανοδηγών προχωρά σήμερα Τρίτη 17 Ιουνίου 2025 σε 24ωρη απεργία, γεγονός που θα επηρεάσει τα δρομολόγια των τρένων και του προαστιακού.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης βασικά αιτήματα είναι η άμεση ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο (Φωτοσήματα- Τηλεδιοίκηση – ETCS) και η επαναλειτουργία των περιφερειακών γραμμών. Η ακύρωση της παράνομης απόλυσης του Προέδρου του Σωματείου και μέλους της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, Κώστα Γενιδούνια, καθώς και η έλλειψη επενδύσεων σε τροχαίο υλικό ιδιαίτερα στις Προαστιακές γραμμές με αποτέλεσμα και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα να μην υπάρχει σύγχρονο προαστιακού τύπου τροχαίο υλικό στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Λάρισα. Οι μηχανοδηγοί επισημαίνουν επίσης την έλλειψη επενδύσεων για την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και τη δημιουργία νέων καθώς και τις συνθήκες εργασίας των μηχανοδηγών.

«Το Σωματείο μας, πάντα σεβόμενο το επιβατικό κοινό, παραχώρησε το απαραίτητο προσωπικό για την κυκλοφορία των τρένων για την εξυπηρέτηση των στοιχειωδών κοινωνικών αναγκών. Για πληροφορίες μπορούν οι επιβάτες να ενημερωθούν από το site της Hellenic Train. Η συγκέντρωση μας θα πραγματοποιηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, στο προκάτ κτίριο στις 9.30 το πρωί καθώς εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα ενάντια στην απόλυση του Προέδρου του Σωματείου μας και μέλους της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, Γενιδούνια Κώστα», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Δείτε ΕΔΩ το νέο πρόγραμμα δρομολογίων, όπως το έχει ανακοινώσει η Hellenic Train.

Πηγή: skai.gr

