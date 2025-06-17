Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 17 Ιουνίου

Σήμερα, Τρίτη 17 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ισμαήλ μάρτυρος και του Αγίου Φήλικος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ισμαήλ, Ισμαήλης, Ισμαήλος, Σμαήλης, Σμαήλος, Μαήλης, Μαήλος

Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:02 - Δύση ήλιου: 20:50 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά

Σελήνη 20.7 ημερών

Πηγή: skai.gr

