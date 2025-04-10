Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στην οδό Θησέως στην Εκάλη, όταν ένα όχημα διέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε, καθώς είχε διακοπεί και στις δυο λωρίδες, ενώ συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διέκοψε την ηλεκτροδότηση καθώς εξέχουν και καλώδια.
Κατά πληροφορίες, ο οδηγός είναι νεαρός που σπουδάζει στο εξωτερικό και δεν έχει τραυματιστεί.
Στο σημείο βρίσκεται ο δήμαρχος Βασίλης Ξυπολυτάς και όχημα του νέου εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού της περιοχής.
