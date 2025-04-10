ΚΕΔΕ: Διαφωνούμε με την πρόταση Στουρνάρα για τον ΕΝΦΙΑ

Αντίθετο με την πρόταση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας για απόδοση των εσόδων του ΕΝΦΙΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αν συνοδευτεί με αντίστοιχη μείωση της τακτικής επιχορήγησης, εμφανίστηκε το διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

«Αν πρόκειται να προστεθεί το σύνολο του ΕΝΦΙΑ στους πόρους των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), τους οποίους ήδη λαμβάνουμε, βεβαίως και τον θέλουμε. Αλλά αυτό που ο κ. Στουρνάρας ξεκάθαρα λέει είναι να εκχωρηθεί ο ΕΝΦΙΑ εξ ολοκλήρου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και έτσι να επέλθει μια οικονομική ανακούφιση και εξορθολογισμός του κρατικού προϋπολογισμού, προφανέστατα αφαιρώντας τα ποσά αυτά από τους ΚΑΠ. Η απάντησή μας στην πρόταση Στουρνάρα είναι ξεκάθαρη, "να μας λείπει το βύσσινο"», σχολίασε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, ενώ ανάλογη θέση πήραν και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε πως «φυσικά και θέλουμε περισσότερα χρήματα από αυτά που λαμβάνουμε σήμερα και τα οποία υπολείπονται αυτών που δικαιούμαστε σύμφωνα με τον άρθρο 259 του ν.3852/2010, ο οποίος είναι σε αναστολή. Δηλαδή το 20% από τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, το 12% του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και το 50% του συνόλου των ετήσιων εισπράξεων από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, που μας κάνουν 6,2 δις ευρώ».

Στη σημερινή συνεδρίαση επανήλθε προς συζήτηση το θέμα του τέλους ταφής των απορριμμάτων, με αφορμή την ψήφιση σήμερα στη Βουλή, τροπολογίας του υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία το τέλος ταφής, πλέον, γίνεται ανταποδοτικό προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιστρέφοντας το 85% των πόρων που συλλέγονται στους δήμους για έργα διαχείρισης της ανακύκλωσης και το υπόλοιπο 15% για έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ.

Ο κ. Κυρίζογλου ξεκαθάρισε ότι η ΚΕΔΕ εμμένει στη θέση της για κατάργηση του «παράνομου και αντισυνταγματικού» τέλους, ενώ χαρακτήρισε ευπρόσδεκτη τη ρύθμιση, καθώς θεσπίζεται ρητά η ανταποδοτικότητα του τέλους ταφής, που σημαίνει επιστροφή του εισπραττόμενου ποσού στους δήμους, ενώ μεριμνά και για την αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος των χωματερών.

Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55+ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανακοίνωσε ότι από τις 6.000 νέες θέσεις που άνοιξαν για όλους τους φορείς του Δημοσίου, 118 δήμοι έλαβαν 3.257 θέσεις. Σημείωσε ότι μετά την εντονότατη διαμαρτυρία της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση του προγράμματος από το υπουργείο Εργασίας και τη ΔΥΠΑ, ανακοινώθηκαν επιπλέον 1000 θέσεις για δήμους και περιφέρειες, ενώ γίνεται προσπάθεια να προστεθούν 1500 επιπλέον θέσεις.

Ο κ. Κυρίζογλου τόνισε ότι η ΚΕΔΕ επιμένει ότι πρέπει να διατεθούν 10.000 θέσεις στους δήμους προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους.

Πηγή: skai.gr

