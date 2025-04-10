Οι Δελφικές Εορτές αναγεννιούνται 100 χρόνια μετά

Του Στέλιου Κάνδια - Αποστολή στους Δελφούς

Την αναγέννηση των Δελφικών Εορτών, του οραματικού εγχειρήματος του Άγγελου Σικελιανού και της Εύας Πάλμερ το 2027, ακριβώς έναν αιώνα μετά την πρώτη διεξαγωγή τους, ανακοίνωσαν την Πέμπτη η συνιδρύτρια & πρόεδρος του World Human Forum Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, ο δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής, η ομότιμη καθηγήτρια Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μαρία Ευθυμίου, ο ιδρυτής και CEO της Postscriptum Κώστας Κωνσταντινίδης και ο ιδρυτής του φορούμ των Δελφών Συμεών Τσομώκος.

Οι τρίτες Δελφικές Εορτές θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του 2027 και θα διεξάγονται ανά τριετία.

Στόχος δεν είναι μόνο η δημιουργία ενός πολιτιστικού γεγονότος, αλλά ένα παγκόσμιο κίνημα, που θα αναζητά λύσεις για τις παγκόσμιες προκλήσεις του σήμερα.

Σε αυτή την προσπάθεια, οι Δελφοί θα είναι το σημείο εκκίνησης. Όπως επισημαίνεται στο WHF, οι Δελφοί είναι η άγκυρα και το συμβολικό σημείο αναφοράς. Στην αρχαιότητα, οδήγησε τον κλασικό κόσμο να αμφισβητήσει υποθέσεις, ερμηνείες και ταυτότητες, να «γνωρίσει τον εαυτό του». Στόχος είναι οι Δελφοί να χρησιμεύσουν και πάλι στην ανθρωπότητα ως ένας τρίτος χώρος, φυσικός και εικονικός, διαθέσιμος για όλους να συμμετάσχουν και να αναζητήσουν συλλογικά λύσεις στις βασικές προκλήσεις της εποχής μας.

Η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη αναφέρθηκε στο ξεκίνημα του World Human Forum το 2017 από τους Δελφούς, μετά από πρόταση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι στόχος του WHF είναι ένα λαμπρό μέλλον που θα ενώσει την ανθρωπότητα. Υπάρχει μια κρίση πολιτισμού, υπάρχει μια κρίση αξιών, υπογράμμισε. Με αφετηρία τους Δελφούς και τις αξίες που τους διαπνέουν το WHF προχώρησε σε σημαντικές εκδηλώσεις και δράσεις στη Δήλο, στην Ελευσίνα και στο Λύκειο του Αριστοτέλη, με επιστροφή στον «ομφαλό της γης». «Οι Δελφοί μας έκαναν να πετύχουμε στο εγχείρημά μας» επισήμανε η κ. Μητσοτάκη.

Περιγράφοντας το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, και στη σκιά της καταστροφής της Μικράς Ασίας, η κ. Ευθυμίου τόνισε ότι Σικελιανός και Πάλμερ εστίαζαν στον συγκερασμό σύγχρονου και αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με το βλέμμα στον ελληνισμό. Σημείωσε ότι το εγχείρημα της αναγέννησης, και του τρόπου της αναγέννησης, των Δελφικών Εορτών είναι δύσκολο, αλλά αξίζει να γίνει η προσπάθεια, με έμπνευση στον Άγγελο Σικελιανό και την Εύα Πάλμερ και τις δυσχέρειες που αντιμετώπισαν.

Ο Παναγιώτης Ταγκαλής δήλωσε από πλευράς του στόχος είναι η εξέλιξη των Δελφών σε ένα σύγχρονο πνευματικό κέντρο, αλλά και μια σύγχρονη πόλη. Εστίασε στο θέμα της συνεργασίας των συναρμόδιων φορέων αλλά και στην ανάγκη χρηματοδότησης, και δήλωσε την πίστη του στην επιτυχία του εγχειρήματος. Ο δήμαρχος Δελφών ανακοίνωσε ότι ξεκινούν οι διαδικασίες για την επισκευή της οικίας Σικελιανού με τη μελέτη να αναμένεται να είναι έτοιμη μέσα στο Πάσχα.

Με τη σειρά του, ο κ. Κωνσταντινίδης τόνισε ότι η Δελφική Ιδέα βασίζεται στην έννοια της αυτογνωσίας ως βάση για το μέλλον. Στόχος ο διάλογος, οι συνέργειες οι κοινές αξίες.

Παρούσα στη συνέντευξη Τύπου ήταν και η Ελένη Σικελιανός, δισέγγονη του Άγγελου Σικελιανού που εστίασε στο όραμα του ποιητή και της Εύας Πάλμερ.

Οι πρώτες Δελφικές Εορτές

Οι πρώτες Δελφικές Εορτές άρχισαν στις 9 Μαΐου 1927 και διήρκεσαν τρεις μέρες. Περιλάμβαναν παραστάσεις αρχαίου δράματος με ερασιτέχνες ηθοποιούς, γυμνικούς αγώνες, συναυλίες βυζαντινής μουσικής, διαλέξεις και εκθέσεις λαϊκής χειροτεχνίας. Επαναλήφθηκαν την 1η Μαΐου του 1930. Τις ενδυμασίες των ηθοποιών είχε υφάνει η ίδια η Εύα Σικελιανού πάνω σε πρότυπα της λαϊκής τέχνης. Οι Δελφικές Εορτές κρίθηκαν επιτυχημένες και αναγνωρίστηκαν διεθνώς, ωστόσο εν μέσω της Μεγάλης Ύφεσης το κόστος ήταν υψηλό και δεν στάθηκε δυνατό να συνεχιστούν καθώς η Πολιτεία αδιαφόρησε για τη στήριξή τους.

