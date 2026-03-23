Στη βάση της Σούδας κατέπλευσε το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford

Στη ναυτική βάση της Σούδας κατέπλευσε σήμερα, Δευτέρα, στις 10 το πρωί, για επισκευές το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Gerald R. Ford, που συμμετείχε στην επιχείρηση κατά του Ιράν και στο οποίο ξέσπασε φωτιά.

Στο αεροπλανοφόρο θα γίνουν έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews, ειδικοί ερευνητές θα επιβιβαστούν στο πλοίο προκειμένου να πάρουν καταθέσεις από υπευθύνους αξιωματικούς και από μέλη του πληρώματος που μπορεί να σχετίζονται με το περιστατικό.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, η πυρκαγιά στο Gerald R. Ford ξέσπασε στις 12 Μαρτίου και το σημείο εκδήλωσης ήταν ο κύριος χώρος πλυντηρίων του πλοίου αλλά επεκτάθηκε μέσω των αεραγωγών και χρειάστηκαν πολλές ώρες για την κατάσβεσή της, ενώ δύο ναύτες τραυματίστηκαν, από τους οποίους ο ένας μεταφέρθηκε εκτός του αεροπλανοφόρου για νοσηλεία. Ακόμη 200 άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα από τον καπνό.

Επιπλέον μετά την πυρκαγιά, περίπου 600 μέλη του πληρώματος δεν είχαν πρόσβαση στις κανονικές κουκέτες τους και έπρεπε να χρησιμοποιήσουν προσωρινούς χώρους διαβίωσης. Το πλυντήριο ήταν εκτός λειτουργίας και υπήρχαν μόνο περιορισμένες εγκαταστάσεις υγιεινής διαθέσιμες για το πλήρωμα.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Πενταγώνου, «δεν υπήρξε ζημιά στο σύστημα πρόωσης του αεροπλανοφόρου, το οποίο παρέμεινε επιχειρησιακό μετά τη φωτιά». Όμως τα τεχνικά ζητήματα που είχαν δημιουργηθεί αλλά και η ανάγκη διερεύνησης του περιστατικού οδήγησαν στην απόφαση για επιστροφή του στη Σούδα, όπου θα γίνει ο περαιτέρω έλεγχος καθώς και επισκευές.

Προς το παρόν είναι άγνωστος ο χρόνος παραμονής του Gerald R. Ford στην βάση της Σούδας, αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Τον Ιούνιο του 2025 το αεροπλανοφόρο είχε μετακινηθεί αρχικά στην Καραϊβική για την υποστήριξη της επιχείρησης απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και στη συνέχεια δόθηκε εντολή να πλεύσει στην Ανατολική Μεσόγειο με το πρώτο λιμάνι άφιξης να είναι η βάση της Σούδας στις 23 Φεβρουαρίου.

Στις 5 Μαρτίου το αεροπλανοφόρο, συνοδευόμενο από το αντιτορπιλικό «Bainbridge», διέσχισε τη Διώρυγα του Σουέζ, κατευθυνόμενο προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπου ήδη επιχειρούσαν αμερικανικά πολεμικά.

