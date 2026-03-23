Για την υπόθεση της δολοφονίας του τραγουδιστή στην Καρδίτσα που εξιχνίασε άμεσα η αστυνομία, μίλησε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Είχαμε την άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης καθώς πολύ γρήγορα κατάφεραν οι αστυνομικοί να ταυτοποιήσουν τους δύο εμπλεκόμενους στη δολοφονία του άτυχου άνδρα.

Αρχικά προσήχθησαν 2 άτομα, το δεύτερο έφτασε αυτοβούλως στην αστυνομική διεύθυνση, όπου ανέφεραν κάποια περιστατικά τα οποία γνώριζαν και έγιναν το βράδυ. Στη συνέχεια φαίνεται ότι ο άνδρας αυτός συναντήθηκε με δύο δράστες, οι οποίοι είναι ανήλικοι και στη συνέχεια ένας εξ αυτών τον τραυμάτισε θανάσιμα. Επειδή είναι ανήλικοι γι' αυτό και συνελήφθησαν και οι 4 γονείς, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα», ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

Ερωτώμενη για το εάν επιβεβαιώνεται πως οι ανήλικοι δράστες πουλούσαν ναρκωτικά, απάντησε πως: «η αγοραπωλησία ναρκωτικών αναφέρεται από την πλευρά των κατηγορουμένων. Προφανώς και δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε από τη στιγμή που το θύμα δεν είναι στη ζωή και δεν υπήρχε άλλος αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό.

«Εξετάζουμε τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των τριών αυτών ατόμων. Βέβαια έχουν αποδεχτεί οι κατηγορούμενοι την πράξη τους, ότι συμμετείχαν στη δολοφονία», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής και για την υπόθεση οι Αρχές είχαν προσαγάγει αρχικά τον ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου έγινε το έγκλημα. Εκείνος είπε στους αστυνομικούς πως δεν βρισκόταν στην κατοικία όταν δολοφονήθηκε ο 51χρονος. Μάλιστα, είχε κάνει λόγο για δύο άτομα τα οποία -όπως υποστήριξε- ήταν αυτά που σκότωσαν τον φίλο του.

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι οι Αρχές βρήκαν βίντεο με τα δύο άτομα να κινούνται στην ευρύτερη περιοχή και τελικά έφτασαν στα ίχνη τους.

Κατά τις ίδιες πηγές, το θύμα είχε μεταβεί σε φιλικό σπίτι μαζί με μία γυναίκα. Εκεί, φέρεται να επικοινώνησε με τους δύο νεαρούς, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης.

Οταν έφτασαν στην κατοικία, τους είπε ότι δεν είχε χρήματα να τους πληρώσει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καβγάς. Κατά τη διάρκεια του τσακωμού, οι δράστες του επιτέθηκαν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Η γυναίκα που βρισκόταν στο σπίτι, φέρεται να φοβήθηκε και να έφυγε από το σημείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.