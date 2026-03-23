20 χρόνια αδιάλειπτης συνεργασίας ΣΚΑΪ-BBC STUDIOS

Το 2026 είναι η χρονιά που ο ΣΚΑΪ γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο: τα 20 χρόνια συνεχούς συνεργασίας με τα BBC Studios, μιας συνεργασίας που βασίζεται σε κοινές αξίες και έχει εξελιχθεί σε μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης, δημιουργικότητας και ισχυρής δέσμευσης για περιεχόμενο υψηλής ποιότητας.

Από την πρώτη στιγμή, ο ΣΚΑΪ ξεκίνησε με ένα σαφές όραμα: να προσφέρει στο ελληνικό κοινό προγράμματα που ενημερώνουν, εμπνέουν και αντέχουν στον χρόνο. Αναγνωρίζοντας ότι τα ισχυρά θεμέλια χτίζονται πάνω σε ισχυρές συνεργασίες, ο ΣΚΑΪ ευθυγραμμίστηκε από νωρίς με τα BBC Studios, που αποτελούν παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την τεκμηριωμένη αφήγηση, παραγωγή ντοκιμαντέρ και δημοσιογραφία.

Το πρόγραμμα των BBC Studios κατέχει, διαχρονικά, σημαντική θέση στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, αναβαθμίζοντας την εμπειρία θέασης με παραγωγές που ξεχωρίζουν για την επιστημονική τους εγκυρότητα, την κινηματογραφική τους ποιότητα και την αφηγηματική τους δύναμη.

Με την πάροδο του χρόνου, η συνεργασία εξελίχθηκε, από την απόκτηση περιεχομένου στην ουσιαστική συμπαραγωγή, όπως το Frozen Planet II, το Life και το Ancient Worlds, που αποτελούν ορόσημα δημιουργικής συνεργασίας.

Ο ΣΚΑΪ έχει επενδύσει σταθερά σε περιεχόμενο που ενημερώνει, εκπαιδεύει και εμπνέει και είναι γνωστό ότι φέρνει ποιοτικές εκπομπές διεθνών προδιαγραφών στο ελληνικό κοινό. Ομοίως, τα BBC Studios συνεχίζουν να θέτουν παγκόσμια standards σε προγράμματα, διατηρώντας τη φήμη τους ως πρωτοπόρων στην αφήγηση πραγματικών ιστοριών. Οι δύο οργανισμοί μοιράζονται μια κοινή πεποίθηση: ότι η ποιοτική αφήγηση ξεπερνά τα σύνορα.

Σήμερα, η συνεργασία ΣΚΑΪ–BBC Studios εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο, βαθύτερο και πιο στρατηγικό από ποτέ. Τη συμπαραγωγή δύο πολυαναμενόμενων σειρών ντοκιμαντέρ: The Diary of Anne Frank και Blue Planet III. Οι επερχόμενοι αυτοί, εμβληματικοί τίτλοι υπόσχονται να συναρπάσουν το παγκόσμιο κοινό με την κλιμάκωση, το βάθος και τη συναισθηματική δύναμη που χαρακτηρίζουν την αφήγηση του BBC, ενισχυμένοι από τη δυναμική συμμετοχή του ΣΚΑΪ.

The Diary of Anne Frank – Το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ

Η σειρά επαναπροσεγγίζει μια από τις πιο ισχυρές μαρτυρίες της ιστορίας μέσα από ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ, 80 χρόνια μετά την πρώτη δημοσίευσή της. Στις 6 Ιουλίου 1942, η Anne Frank, μια 13χρονη εβραιοπούλα, κρύβεται μαζί με την οικογένειά της στο, κατεχόμενο από τους Ναζί, Άμστερνταμ. Για δύο χρόνια κρατά ένα εξαιρετικό και βαθιά προσωπικό ημερολόγιο για τη ζωή τους μέσα στο «Μυστικό Παράρτημα». Όσα έγραψε, αναγνωρίζονται σήμερα ως μια συγκλονιστική καταγραφή μιας από τις πιο σκοτεινές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας.

Σε συνεργασία με το Anne Frank Fonds, που ιδρύθηκε από τον πατέρα της Άννας, Otto Frank και με αποκλειστική πρόσβαση στο ημερολόγιο και το οικογενειακό της αρχείο, αυτή η υψηλής παραγωγής ιστορική σειρά θα χρησιμοποιήσει την έντονα προσωπική, σε πρώτο πρόσωπο, μαρτυρία της Άννας, για να αφηγηθεί πώς το 75% του εβραϊκού πληθυσμού δολοφονήθηκε από τους Ναζί σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης.

Η σειρά συνδέει την προσωπική οπτική της Άννας -περιορισμένη μέσα στα όρια του «Μυστικού Παραρτήματος»- με τις ευρύτερες θηριωδίες που εκτυλίσσονταν ακριβώς έξω από τους τοίχους του: από τους δρόμους του Άμστερνταμ, καθώς ο ναζιστικός έλεγχος πάνω στον εβραϊκό πληθυσμό εντείνεται, μέχρι τα πεδία των μαχών της Ευρώπης, όπου προελαύνουν οι συμμαχικές δυνάμεις.

Δυνατές δραματοποιημένες μαρτυρίες από άλλους αυτόπτες μάρτυρες και επιζώντες θα συνδυαστούν με μια νεαρή ηθοποιό που θα ενσαρκώνει την Άννα, δημιουργώντας μια συγκινητική και ολοκληρωμένη εικόνα αυτών των τρομακτικών χρόνων του πολέμου. Σπάνιο αρχειακό υλικό και συνεντεύξεις με κορυφαίους ειδικούς θα ζωντανέψουν τις συγκλονιστικές αφηγήσεις.

Ο εκτελεστικός παραγωγός James House δηλώνει: «Πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε την Άννα Φρανκ, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι τη γνωρίζουμε πραγματικά. Είναι αστεία, σκανταλιάρα, πανέξυπνη και ανθεκτική ακόμη και στις πιο σκοτεινές συνθήκες. Τα λόγια και οι εμπειρίες ενός παιδιού αποτελούν μια ιδιαίτερα συγκλονιστική υπενθύμιση του τι μπορεί να συμβεί όταν μια επικίνδυνη ιδεολογία επικρατήσει».

Blue Planet III

Είκοσι πέντε χρόνια αφότου ο πρωτοποριακός, πρώτος κύκλος της σειράς έφερε για πρώτη φορά τους ωκεανούς στη ζωή μας, το Blue Planet III θα μεταφέρει το θαύμα του brand Blue Planet σε εξαιρετικά νέα βάθη. Συνδυάζοντας τη μεγαλύτερη κατανόησή μας για τους ωκεανούς με κάμερες της πιο νέας τεχνολογίας, θα αφηγηθεί αξιόλογες ιστορίες και θα αποκαλύψει εξαιρετικές συμπεριφορές ζώων, που προηγουμένως ήταν αδύνατο να κινηματογραφηθούν ή που μόλις πρόσφατα ανακαλύφθηκαν. Εκεί που το Blue Planet II εξέθεσε ορισμένες από τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί μας -ιδιαίτερα τον αντίκτυπο του πλαστικού μιας χρήσης- το Blue Planet III θα εξερευνήσει και θα εκθέσει νέες και αναδυόμενες πιέσεις στον θαλάσσιο κόσμο, παράλληλα με ισχυρές ιστορίες ελπίδας και ανάκαμψης.

Η σειρά θα επικεντρωθεί στους πέντε βασικούς υποβρύχιους βιότοπους του πλανήτη - τις Τροπικές Θάλασσες, τις Εποχιακές Θάλασσες, τις Πολικές Θάλασσες, τις Ανοιχτές Θάλασσες και τις Βαθιές Θάλασσες. Στο έκτο και τελευταίο επεισόδιο, στρεφόμαστε στο μέλλον των θαλασσών μας και εξερευνούμε τι πρέπει να κάνουμε για να τις προστατεύσουμε. Σε μια εποχή που συνειδητοποιούμε πόσο ζωτικός είναι ο ωκεανός μας για όλη τη ζωή στη γη, αυτή είναι μια επίκαιρη και καθοριστική ιστορία.

Ο Ιωάννης Α. Αλαφούζος, Ιδιοκτήτης του Ομίλου ΣΚΑΪ, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τα BBC Studios βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη κοινή δέσμευση για αριστεία. Η σημερινή ανακοίνωση δεν σηματοδοτεί απλώς την έναρξη μιας νέας συνεργασίας, αλλά τη συνέχιση και ενίσχυση μιας σχέσης που έχει ήδη αποδείξει την αξία της. Μαζί, εμβαθύνουμε τους δημιουργικούς μας δεσμούς και επαναβεβαιώνουμε τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στην ανάπτυξη φιλόδοξων συμπαραγωγών που θα αγγίξουν το κοινό σε όλο τον κόσμο».

Ο Zai Bennett, CEO και Chief Creative Officer, BBC Studios Global Content, δήλωσε: «Καθώς γιορτάζουμε τα 50 χρόνια του Showcase, δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα των BBC Studios -στα καλύτερά τους- από το Blue Planet III, της εξαιρετικής μας Μονάδας Φυσικής Ιστορίας. Είμαστε προνομιούχοι που μακροχρόνιοι συνεργάτες, όπως ο ΣΚΑΪ, συμμετέχουν ως συμπαραγωγοί και προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, προβάλλοντας το νέο πρόγραμμα μέσω της αποκλειστικής ζώνης BBC Earth. Αυτό το νέο κεφάλαιο θα «βυθίσει» το παγκόσμιο κοινό πιο βαθιά από ποτέ, αποκαλύπτοντας άγνωστες συμπεριφορές και φέρνοντας στο φως νέες ιστορίες που χρήζουν επειγόντως αντιμετώπισης για τις θάλασσές μας που αλλάζουν. Πρόκειται για μια εμβληματική παραγωγή από κάθε άποψη — οπτικά συγκλονιστική και επιστημονικά αποκαλυπτική».

Αυτή η επέτειος-ορόσημο δεν αποτελεί μόνο μια γιορτή για το παρελθόν, αλλά και μια δήλωση προθέσεων για το μέλλον. Η διαχρονική συνεργασία μεταξύ του ΣΚΑΪ και των BBC Studios αντανακλά την κοινή αφοσίωση στην ποιότητα και την κοινή πίστη στη διαχρονική αξία της ουσιαστικής, καλοφτιαγμένης αφήγησης.

