Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στη δίνη της κακοκαιρίας τα Φάρσαλα – Υπερχείλισε ο Ενιπέας – Μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας

Μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας εστάλη στους κατοίκους του οικισμού της Υπέρειας στη Λάρισα, το οποίο τους καλεί να απομακρυνθούν προς την πόλη των Φαρσάλων

112

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και υπερχείλιση του Ενιπέα ποταμού.

Πριν από λίγο, μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας (112) εστάλη στους κατοίκους του οικισμού της Υπέρειας στη Λάρισα, το οποίο τους καλεί να απομακρυνθούν προς την πόλη των Φαρσάλων, λόγω υπερχείλισης του ποταμού, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Ενειπέας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φάρσαλα ποταμός 112
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark