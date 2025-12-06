Στη δίνη της κακοκαιρίας τα Φάρσαλα – Υπερχείλισε ο Ενιπέας – Μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και υπερχείλιση του Ενιπέα ποταμού.

Πριν από λίγο, μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας (112) εστάλη στους κατοίκους του οικισμού της Υπέρειας στη Λάρισα, το οποίο τους καλεί να απομακρυνθούν προς την πόλη των Φαρσάλων, λόγω υπερχείλισης του ποταμού, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στον οικισμό της #Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των #Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού #Ενιπέα.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



https://t.co/mbLpAekqgN

Πηγή: skai.gr

