Επιμένει η κακοκαιρία «BYRON» - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες - Δείτε live την πορεία της

Έως σήμερα το μεσημέρι θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, τα φαινόμενα από την κακοκαιρία «BYRON» δείχνουν σταδιακά να υποχωρούν καθώς το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού ενώ η κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ υποβαθμίστηκε και πλέον βρίσκεται στο επίπεδο πορτοκαλί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, τα φαινόμενα πιθανώς τοπικά να είναι ισχυρά και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Σάββατο (06-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής), μέχρι τις πρωινές ώρες

στην ανατολική Μακεδονία (κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα), μέχρι τις πρωινές ώρες

στη Θεσσαλία, μέχρι τις πρωινές ώρες

στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Δύο σημεία παραμένουν κλειστά

Η κακοκαιρία «BYRON» που έπληξε σχεδόν όλη την Ελλάδα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών στην Αττική, τη Λακωνία και τη Μεσσηνία.

Αναφορικά με την Αττική, αισθητά βελτιωμένη είναι η κατάσταση στους δρόμους του λεκανοπεδίου, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλα τα σημεία εκτός από δύο.

Ειδικότερα, τα σημεία που παραμένουν κλειστά είναι:

στη Νέα Πέραμο η οδός Περάματος από το ύψος της Αγ. Τριάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το λιμάνι

στην Ιρλανδική διάβαση Λ. Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης.

Υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του ο Πηνειός ποταμός

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν φουσκώσει τα ποτάμια της περιοχής.

Ο Πηνειός ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του στο ύψος του Βαλομανδρίου.

Στο σημείο μετέβη η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, η οποία δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται, χωρίς να εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής.

Σύσκεψη για την καταγραφή των ζημιών και τις αποζημίωσης των πληγέντων

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν από την Πέμπτη, στην Αττική προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στη Δυτική Αττική, (Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα), όπου σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Για το λόγο αυτό σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο δημαρχείο Μεγαρέων με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου για τον συντονισμό και την καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες περιοχές. Παράλληλα, επιχειρησιακά κλιμάκια αναμένεται να αναπτυχθούν από σήμερα στη Δυτική Αττική και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Στόχος της σύσκεψης, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι ο άμεσος συντονισμός για την πλήρη καταγραφή των ζημιών και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας «BYRON».

Σε ισχύ η κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE»

Στο μεταξύ το μεσημέρι της Παρασκευής συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για τα νεότερα δεδομένα της κακοκαιρίας, την ώρα που τα προβλήματα που πρόέκυψαν ήταν σοβαρά, σε πολλά σημεία, ειδικά στην Αττική.

Ταυτόχρονα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ η κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» που εκδόθηκε την Τετάρτη (03/12/2025).

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα

• βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός),

• κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

