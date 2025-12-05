Η έντονες βροχοπτώσεις στη Θεσσαλία είχαν ως αποτέλεσμα να φουσκώσει ο Πηνειός ποταμός, σύμφωνα με όσα αναφέρει το trikalaola.gr

Τεράστιος όγκος νερού, υπερχείλισε από τη βασική κοίτη, εντός των μεγάλων αναχωμάτων του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων, με αποτέλεσμα το αγρόκτημα Βαλομανδρίου να μετατραπεί σε λίμνη.

Νωρίτερα, επισκέφτηκε το σημείο και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, η οποία έκανε περιπολίες στην περιοχή.

Ο Νίκος Σαλέπης, κάτοικος και εκπρόσωπος των Πλημμυροπαθών Βαλομανδρίου, ανέφερε στην Αντιπεριφερειάρχη τις παρεμβάσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει στην περιοχή, καθώς αυτά που έχουν περατωθεί αποδείχθηκαν μη επαρκή.

Πηγή: skai.gr

