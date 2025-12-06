Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε ετοιμότητα Τρίκαλα και Καρδίτσα και οι δήμοι στη Δυτική Θεσσαλία για υπερχειλίσεις ποταμών

Οι τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις, που συνεχίζονται και σήμερα με αμείωτο ρυθμό στην περιοχή, έχουν σημάνει συναγερμό για πιθανές υπερχειλίσεις ποταμών

κακοκαιρία Byron

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας όπως και οι δήμοι της Δυτικής Θεσσαλίας, καθώς οι τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις, που συνεχίζονται και σήμερα με αμείωτο ρυθμό στην περιοχή, έχουν σημάνει συναγερμό για πιθανές υπερχειλίσεις ποταμών.

Σε δηλώσεις προς το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Τέλιος τονίζουν πως είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, όμως λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων βρισκόμαστε σε επιφυλακή και συνεχή έλεγχο της στάθμης των νερών στα ποτάμια της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τρίκαλα Καρδίτσα Θεσσαλία κακοκαιρία Byron
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark