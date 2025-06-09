Νεκρός βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ένας 26χρονος που διέμενε σε διαμέρισμα στην οδό Επισκόπου Αμβροσίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο 26χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής και αναζητήθηκε από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. Τελικά, ο ιδιοκτήτης τον βρήκε νεκρό στο κρεβάτι του διαμερίσματος. Το πτώμα του άτυχου άντρα βρισκόταν σε πλήρη ακαμψία.

Την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου. Η αιτία θανάτου θα προκύψει από τη νεκροτομή.

