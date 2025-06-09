Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θρίλερ με 26χρονο που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

Τον 26χρονο βρήκε νεκρό στο κρεβάτι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος - Τον αναζητούσε γιατί δεν είχε δώσει σημεία ζωής

Ασθενοφόρο

Νεκρός βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ένας 26χρονος που διέμενε σε διαμέρισμα στην οδό Επισκόπου Αμβροσίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο 26χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής και αναζητήθηκε από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. Τελικά, ο ιδιοκτήτης τον βρήκε νεκρό στο κρεβάτι του διαμερίσματος. Το πτώμα του άτυχου άντρα βρισκόταν σε πλήρη ακαμψία.

Την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου. Η αιτία θανάτου θα προκύψει από τη νεκροτομή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark