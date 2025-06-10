Ακόμα μία κορυφαία διάκριση στον τουρισμό κατέκτησε η Ελλάδα στην αγορά της Σκανδιναβίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΟΤ, καθώς αναδείχθηκε ως ο «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στον κόσμο» για το 2025 (World's Best Travel Destination), στα Grand Travel Awards (GTA) της Φινλανδίας.

Στην κατηγορία «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στον κόσμο» για το 2025 συνυποψήφιες ήταν η Ισπανία και η Ιταλία.

Η τελετή απονομής των βραβείων διοργανώθηκε για πρώτη φορά στο Ελσίνκι στις 2 Ιουνίου 2025 και συγκέντρωσε 250 επαγγελματίες του ταξιδιωτικού κλάδου από όλη τη χώρα.

Το ελληνικό βραβείο παρέλαβαν η κα Ναταλία-Μ. Καραγεώργου, πρέσβης της Ελλάδας στο Ελσίνκι και η κα Ευτυχία- Χριστίνα Αϊβαλιώτη, προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού, αρμόδιας για τις Βόρειες και τις Βαλτικές Χώρες.

Τα Grand Travel Awards αποτελούν μία σημαντική αναγνώριση μεταξύ των επαγγελματιών της ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Διοργανώθηκαν για πρώτη φορά στη Σουηδία το 1992 και έκτοτε έχουν καθιερωθεί στη Νορβηγία και τη Δανία.

Τώρα και η Φινλανδία εντάσσεται σε αυτήν την παράδοση, με επίκεντρο τη διαφάνεια, τη σύγκριση υπηρεσιών και πρωτίστως την πρόθεση των ερωτώμενων να ξαναεπισκεφθούν τον συγκεκριμένο προορισμό.

Σημειώνεται, ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Φιλανδών, με τις αφίξεις τους να ανέρχονται σταθερά σε περισσότερες από 220.000 το 2024 και το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

