Ναρκωτικά: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ηρωίνης στη Δυτική Αττική

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προχώρησε σε άλλη μία εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή, αποθήκευση, νόθευση και περαιτέρω διακίνηση, κυρίως σε μικροεμπόρους, ποσοτήτων ηρωίνης, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, 37 και 30 ετών, μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα ακόμα μέλος που αναζητείται.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ηρωίνης μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποίησαν την εγκληματική δράση της συμμορίας και τους ρόλους που είχαν τα μέλη της.

Συγκεκριμένα:

• 37χρονος, αρχηγικό μέλος, είχε αναλάβει την ανεύρεση υποψήφιων αγοραστών, καθώς και τη νόθευση και το συντονισμό της ασφαλούς διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών,

• 30χρονος, ήταν υπεύθυνος για τη φύλαξη του εργαστηρίου νόθευσης και επανατυποποίησης των ναρκωτικών, καθώς και για τη μεταφορά τους,

• έτερο μέλος, που αναζητείται, ήταν υπεύθυνος για την εισαγωγή των ναρκωτικών στην ελληνική επικράτεια και την παράδοσή τους στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτι και όχημα, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 40 αυτοσχέδιες συσκευασίες, που περιείχαν ηρωίνη συνολικού βάρους 19 κιλών και 969 γραμμαρίων,

• νοθευτική ουσία, συνολικού βάρους 20 κιλών και 200 γραμμαρίων,

• εξοπλισμός εργαστηρίου νόθευσης και επανατυποποίησης (υδραυλική πρέσα συμπίεσης, καλούπια, σφραγίδα, ηλεκτρικοί αναδευτήρες κ.λπ.)21.590 ευρώ,

• 2 οχήματα,

• μοτοσυκλέτα,

• σιδερογροθιά,

• 3 ζυγαριές ακριβείας,

• 5 κινητά,

• κάμερα κλειστού κυκλώματος και

• πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, ο 37χρονος προσπάθησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση, χωρίς, ωστόσο, να το καταφέρει και ακινητοποιήθηκε.

Από τις έως τώρα έρευνες, υπολογίζεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος, που θα αποκόμιζαν τα μέλη της οργάνωσης από τη διακίνηση των ναρκωτικών, ξεπερνάει τις 360.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

