Έκλεψαν την φουστανέλα Μαραθωνοδρόμου – Η συγκινητική ανάρτησή του

Αμοιβή 1000 ευρώ σε όποιον βρει την παραδοσιακή ενδυμασία με την οποία χρόνια τρέχει στον Μαραθώνιο της Αθήνας δίνει ο κος Κώστας Χατζής.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο ιδιος ήρθε χθες στην Ελλάδα από την Ολλανδία όπου μένει μόνιμα για να τρέξει στον Μαραθώνιο την Κυριακή.

Όταν έφτασε στο ξενοδοχείο του, ανακάλυψε ότι η βαλίτσα με την παραδοσιακή ελληνική φορεσιά,τα ασορτί παπούτσια του και η σημαία για την Ολυμπιακή Εκεχειρία, έλειπε. «Ο κόσμος μου κατέρρευσε» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.



Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«1000 € για να φέρω πίσω τη φορεσιά μου.

Χθες 6 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ

Έφτασα στο αεροδρόμιο της Αθήνας για τον 41ο Μαραθώνιο της Αθήνας.

Με το νοικιασμένο αυτοκίνητο πήγα πρώτα να φάω κάτι κοντά στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Όταν ήθελα να κάνω check in στο ξενοδοχείο αργότερα, ανακάλυψα ότι η βαλίτσα μου έλειπε από το αυτοκίνητο .

Ο κόσμος μου κατέρρευσε.

Μου άρπαξαν την παραδοσιακή ελληνική φορεσιά και τα ασορτί παπούτσια μου . Η σημαία μου για την Ολυμπιακή Εκεχειρία.

My Running outfits και ό,τι χρειάζομαι για μια εβδομάδα.

Δεν ήρθα από το σπίτι μου στη NL για να φάω, να πιω και να κοιμηθώ στην Αθήνα»

