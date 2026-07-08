Στάση εργασίας των διανομέων της efood, την ώρα του τελικού του Μουντιάλ

Σε κινητοποιήσεις προχωρά Σωματείο Εργαζομένων efood Π. Αττικής, αποφασίζοντας στάση εργασίας και την Κυριακή 19/7- δηλαδή- στον τελικό του μουντιάλ από τις 19:00 – 00:00 και συγκέντρωση στις 19:30 στο KFC Αμπελοκήπων (Κηφίσας & Αλεξάνδρας)».

Ως προς το σκεπτικό, αλλά και το διεκδικητικό πλαίσιο, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Στάση εργασίας και συγκέντρωση των διανομέων της efood, την ώρα του τελικού του Μουντιάλ

«Γιατί εμείς αντίθετα από την efood δεν παίζουμε με τα δικαιώματα μας.

Την ώρα που αυξάνει τα κέρδη της η εταιρία.

-αρνείται να υπογράψει συλλογική σύμβαση.

-όχι μόνο δεν αυξάνει τις αμοιβές μας, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στην ακρίβεια, αλλά τις μειώνει!!

-βάζει παντού εργολαβίες/στολάρχες δημιουργώντας συνθήκες εκβιασμού και ανασφάλειας, ιδιαίτερα για τους μετανάστες συναδέλφους μας.

-προωθεί την απεργοσπασία μέσω πρόσκαιρων μπόνους.

-επιχειρεί να επιβάλλει 7ημερη εργασία στα γραφεία μέσω του Ν. Χαζτηδάκη.

-εντατικοποιεί την εργασία στα market, και παντού, με αυξημένες απαιτήσεις και πίεση εν μέσω καύσωνα.

Απέναντι σε αυτή την κοροϊδία δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Χωρίς εμάς δεν κινείται τίποτα και θα τους θυμίσουμε για ακόμα μια φορά, μέχρι να μας δώσουν αυτά που μας αξίζουν.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους της Efood (διανομείς, υπαλλήλους γραφείου, αποθήκες, μάρκετ).

Ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, αυξήσεις και διαφάνεια στις αμοιβές, κάλυψη εργατικού ατυχήματος/ δωρεάν παροχή ΜΑΠ για τους freelancers.

Μετατροπή όσων το επιθυμούν από freelancers σε μισθωτούς.

Έξω οι εργολάβοι – απευθείας προσλήψεις στην Efood.

Η δύναμή μας βρίσκεται στη συμμετοχή. Όσο περισσότεροι είμαστε στη στάση εργασίας και στις συλλογικές διαδικασίες του σωματείου, τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στην δική μας νίκη και κατάκτηση.

Στις 19 Ιουλίου στέλνουμε το δικό μας μήνυμα: στον τελικό του Μουντιάλ θα παίξουμε για την δική μας φανέλα: την αξιοπρέπειά και την δικαιοσύνη στην εργασία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.