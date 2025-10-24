Στα ροζ «ντύθηκε» το δημαρχιακό μέγαρο της Αθήνας και η πλατεία Κοτζιά, σε μια κοινή πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης του δήμου Αθηναίων και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Λίγα λεπτά μετά τις 20:00, με το σύνθημα που έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, το μέγαρο του δήμου Αθηναίων φωταγωγήθηκε με ροζ χρώμα, υπό τους ήχους της μπάντας του δήμου.

Ο δήμαρχος συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «για τον σπουδαίο αγώνα που κάνει» και υποστήριξε ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και πως «η πρόληψη σώζει ζωές».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σημείωσε ότι στην εκδήλωση βρέθηκε «πάρα πολύς κόσμος για να στηρίξει το μήνυμα ότι ο καρκίνος του μαστού και προλαμβάνεται με έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπισή του είναι πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό πρέπει να πάψουμε να τον φοβόμαστε. Ο καρκίνος του μαστού είναι σεβαστός, αλλά δεν είναι πια επάρατος».

Πηγή: skai.gr

