F-35: Μετά το καλοκαίρι ξεκινά η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων

Έως τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35, με τους πρώτους 14 ιπτάμενους και 60 τεχνικούς της Πολεμικής Αεροπορίας να μεταβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες εντός του καλοκαιριού, σύμφωνα με την Καθημερινή.



Αν και η παράδοση των πρώτων ελληνικών μαχητικών 5ης γενιάς προγραμματίζεται για τα τέλη της δεκαετίας και η άφιξή τους στην Ανδραβίδα για τις αρχές της επόμενης, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η εκπαίδευση έχει μεγάλη διάρκεια, είναι σύνθετη και απαιτητική, επομένως ξεκινά πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Το πρώτο στάδιο της μύησης των ιπταμένων στα F-35 γίνεται στην αεροπορική βάση Luke στην Αριζόνα, σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο που ανήκει στην αμερικανική κυβέρνηση. Για κάθε υποψήφιο πιλότο απαιτούνται τουλάχιστον 192 ώρες στο έδαφος πριν από την πρώτη πτήση. Ο λόγος είναι πως το F-35 δεν έχει διαμόρφωση διθέσιου, έτσι η πρώτη επαφή του χειριστή γίνεται σε υπερσύγχρονους εξομοιωτές FMS (Full Mission Simulator). Εκεί οι πιλότοι εξοικειώνονται με τη διακοπτολογία και τα χαρακτηριστικά του μαχητικού και γράφουν τις πρώτες τους ώρες στον «αέρα».



Οι τεχνικοί ξεκινούν την «καριέρα» τους στα F-35 στην αεροπορική βάση Elgin της Φλόριντα και πριν φτάσουν στο πραγματικό αεροπλάνο, εξασκούνται σε ψηφιακά μοντέλα και μακέτες. Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί 2.685 πιλότοι και 17.260 τεχνικοί.

