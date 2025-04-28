Σπέτσες: Αγώνας ζωής για τα αδέσποτα

Όπου και αν κοιτάξει κάποιος γύρω του, στις Σπέτσες, αυτό που σίγουρα θα δει είναι γάτες.
Τα αδέσποτα γατάκια στο νησί είναι χιλιάδες και η προσπάθεια για τη φροντίδα τους μεγάλη και συνεχής.
Η κτηνιατρική δομή, SPETSES CARE FOR ANIMALS, συμβάλλει καθοριστικά σε αυτό τον αγώνα, με τα έσοδα από τις υπηρεσίες της να διοχετεύονται στη στήριξη των αδέσποτων ζώων.
