Νέο περιστατικό βίας κατά οδηγού αστικού λεωφορείου των ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Λαγκαδά, σύμφωνα με το voria.gr.

Όπως μεταδίδουν τα Συγκοινωνικά Νέα, οδηγός της γραμμής 91Χ δέχθηκε βίαιη επίθεση από νεαρό μαθητή ΕΠΑΛ, στις 13.40 στη διαδρομή Χρυσαυγή- Λαγκαδά.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο οδηγός μεταφέρθηκε χτυπημένος πολύ άσχημα στο κέντρο υγείας Λαγκαδά, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Κρατικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εκεί υποβλήθηκε σε αξονική/μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, καθώς φέρει σοβαρές βλάβες στο οπίσθιο μέρος της κεφαλής, ενώ το απόγευμα της Δευτέρας οι γιατροί του Γ.Ν.Κιλκίς αποφάσισαν την παραμονή του για νοσηλεία.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Λαγκαδά.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Πέμπτη, ανήλικοι είχαν επιτεθεί σε οδηγό λεωφορείου στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

