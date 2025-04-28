Πάτρα: Εκτός κινδύνου ο 12χρονος που έπεσε από τον 1ο όροφο πολυκατοικίας

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας ένας 12χρονος, ο οποίος έπεσε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, από τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, στην Πάτρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 11χρονος επεχείρησε αργά το βράδυ της Κυριακής να αναρριχηθεί στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, αλλά, για άγνωστο ακόμα λόγο, έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο έδαφος.

Στην συνέχεια, ο 12χρονος διακομίσθηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο της Πάτρας, όπου μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 12χρονος έχει υποστεί κατάγματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Αστυνομία, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας του 12χρονου, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ ερευνάται αν μαζί με τον 12χρονο βρισκόταν και άλλος ανήλικος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

