Σπέτσες: Παιδιατρείο με δωρεές ιδιωτών

Η πλήρως εξοπλισμένη παιδική κλινική, με νοσοκόμα και παιδίατρο, που λειτουργεί όλο τον χρόνο, έχει τώρα ανοίξει τις πύλες της.
Η παιδική κλινική ιδρύθηκε για να υποστηρίξει την τοπική κοινότητα, αφού τα τελευταία 15 χρόνια δεν υπήρξε καθημερινή πρόσβαση των κατοίκων του νησιού σε παιδίατρο. Έγινε πραγματικότητα με τη ΜΚΟ Community Trust Spetses με δωρεές απλών ανθρώπων.
Τι είπε η νόμιμη εκπρόσωπος Ευθυμία Ψαράκου, στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».
