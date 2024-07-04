Συνελήφθησαν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) δυνάμει σχετικών ενταλμάτων, συνολικά -7- άτομα, για την –κατά περίπτωση- εμπλοκή τους σε δύο διαφορετικές υποθέσεις εμπρησμών, που έλαβαν χώρα στο κέντρο της Αθήνας, στις 15 Μαΐου 2024 σε κατάστημα και ξενοδοχείο ισραηλινών συμφερόντων και στις 18 Ιουνίου 2024 σε συναγωγή.

Πρόκειται για 2 Έλληνες, 3 Ιρανούς και 2 Αφγανούς.

Ειδικότερα όπως προέκυψε από την έρευνα, 46χρονος αφγανικής καταγωγής και 36χρονος ιρανικής καταγωγής καθώς και 25χρονη ημεδαπή, έχοντας ως συνεργό 44χρονο ιρανικής καταγωγής, πρώτες πρωινές ώρες στις 15 Μαΐου, προκάλεσαν με τη χρήση αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού, εμπρησμό σε κτήριο στο κέντρο της Αθήνας, όπου συστεγάζονται κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ξενοδοχείο.

Στη δεύτερη περίπτωση, 44χρονος ημεδαπός και 26χρονος αφγανικής καταγωγής, έχοντας ως συνεργό 30χρονο ιρανικής καταγωγής, πρώτες πρωινές ώρες στις 18 Ιουνίου, προσέγγισαν με κλεμμένη δίκυκλη μοτοσικλέτα την κεντρική είσοδο κτηρίου -ομοίως στο κέντρο της Αθήνας-, στο οποίο στεγάζεται συναγωγή και προκάλεσαν πυρκαγιά ρίπτοντας εύφλεκτο υλικό σε αυτή.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για –κατά περίπτωση- εμπρησμό με πρόθεση από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά κατά συναυτουργία, κατασκευή και κατοχή εμπρηστικών μηχανισμών από τους οποίους μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς τελεσθείσας με φωτιά και ρατσιστικά χαρακτηριστικά κατά συναυτουργία, κλοπή κατά συναυτουργία καθώς και παράνομη οπλοφορία αεροβόλου όπλου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα πειστήρια που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών σε οικία και κελί καταστήματος κράτησης, απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Σημειώνεται ότι, από τους συλληφθέντες πέντε προφυλακίστηκαν και δύο - μία Ελληνίδα και ένας Αφγανός - αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους.

Πηγή: skai.gr

