Σπαρτιάτες: Για τις 7 Μαρτίου αναβλήθηκε η δίκη των βουλευτών της για εξαπάτηση εκλογικού σώματος

Της Έλενας Γαλάρη

Σε δεύτερη αναβολή, και μετά από τρεις διακοπές, οδηγήθηκε η δίκη για την υπόθεση των "Σπαρτιατών" που δικάζονται για εξαπάτηση εκλογικού σώματος.

Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει τη διαδικασία για τις 7 Μαρτίου καθώς οι δικηγορικοί σύλλογοι Λειβαδιάς, Θεσσαλονίκης, Αθήνας, δεν έδωσαν άδεια σε δικηγόρους που εκπροσωπούν κατηγορουμένους στη δίκη, διότι σύμφωνα με απόφαση της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων δεν δίνεται άδεια για παράσταση δικηγόρων όταν η διαδικασία έχει διακοπεί τρεις φορές.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν αντίγραφα της δικογραφίας στον εισαγγελέα για να διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της απείθειας από τον βασικό μάρτυρα στην υπόθεση Βασίλη Στίγκα, ο οποίος δύο φορές δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Η δίκη αναβλήθηκε τελικά για τις 7 Μαρτίου.

Στο εδώλιο του Μονομελούς Εφετείου κάθονται 11 βουλευτές που είχαν εκλεγεί με το κόμμα των «Σπαρτιατών», ο Ηλίας Κασιδιάρης και ένας δικηγόρος. Οι 13 κατηγορούμενοι δικάζονται για κατηγορίες που αφορούν στην υπόθεση εξαπάτησης εκλογέων κατά τις εκλογές του Ιουνίου του 2023.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός στο αδίκημα της εξαπάτησης εκλογέων, είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού όπου κρατείται για να παραστεί στη δίκη.

Ο κ. Στίγκας είναι ο βασικός μάρτυρας στην υπόθεση, καθώς είναι εκείνος, ο οποίος από το βήμα της Βουλής είχε κάνει λόγο για πρακτικές «Greek mafia» και εκβιασμούς στο κόμμα του.

Πηγή: skai.gr

