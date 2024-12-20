Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κέρκυρας δυο άνδρες με επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπείρωσης.

Ο ένας άνδρας νοσηλεύεται στην ΜΕΘ και ο άλλος στην παθολογική κλινική και προέρχονται από τη Νότια και τη Μέση Κέρκυρα αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ , το μεσημέρι αναμένονται νέες εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να επανεκτιμηθεί η κατάσταση τους.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι είχαν εμφανιστεί 3 κρούσματα της νόσου, ενώ ένας άνδρας είχε χάσει τη ζωή του.

Πρόκειται για μια ζωονοσογόνο ασθένεια, μεταδίδεται δηλαδή από τα ζώα στον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να μολυνθεί από τα εξής:

απευθείας επαφή με ούρα ή γενετικό υλικό από μολυσμένο με το βακτήριο ζώο

επαφή με μολυσμένο νερό ή χώμα

κατανάλωση τροφής ή πόση νερού που έχουν μολυνθεί.

Πηγή: skai.gr

