Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κανάρη, στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest, 64χρονος εργαζόμενος έπεσε από οικοδομή κατά τη διάρκεια εργασιών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ η κατάσταση του άνδρα παραμένει κρίσιμη.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Πηγή: skai.gr

