Την Α.Θ. Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο υποδέχθηκε με τιμές Αρχηγού Κράτους ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης, την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου στο λιμάνι της Χίου, μαζί με εκπροσώπους των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών του τόπου.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον σύντομο χαιρετισμό του ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη για την πρόσκληση.

Την Παρασκευή 6 Σεπτέμβριου ο Παναγιώτατος επισκέφθηκε την έδρα της Περιφερειακής ενότητας Χίου, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Μουτζούρης χαρακτήρισε ιδιαίτερη τιμή για την Περιφέρεια την παρουσία του Πατριάρχου και του προσέφερε συμβολικά ένα Αρχιερατικό εγκόλπιο για να δεχθεί ανταποδοτικά συμβολικά ενθυμήματα της ιστορικής επίσκεψης.

Στην αντιφώνησή του, ο Πατριάρχης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του για την τιμητική υποδοχή και μεταξύ άλλων, τόνισε:

“Την αιγαιοπελαγιτικήν Χίον, ημείς ιδιαιτέρως αγαπώμεν ως αιγαιοπελαγίτης και νησιώτης, που είδε το φως του ηλίου εις την ερατεινήν Ίμβρον. Δι’ ημάς η θαλασσία αύρα και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου αποτελούν υπαρκτικόν στοιχείον ανεκτίμητον. Δεν συγκροτεί όμως μόνον η φύσις την μοναδικότητα του Αιγαίου, αλλά και η πολιτισμική ιστορία του. Εδώ εγεννήθησαν αι οικουμενικαί αξίαι, αι οποίαι το κατέστησαν άξονα του παγκοσμίου πολιτισμού.”

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε «Ημερίδα για την κλιματική Αλλαγή» με την συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του ξενοδοχείου Pearl Island Chios .

Μετά τον εισαγωγικό χαιρετισμό και το καλωσόρισμα του Κωνσταντίνου Μουτζούρη ακολούθησαν oι ομιλίες των διακεκριμένων προσκεκλημένων ομιλητών:

Ομιλία Προέδρου «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», Ιωάννη Σπανολιού, ο οποίος αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια στην Χίο και την τόσο διαφορετική στάση της τότε κοινωνίας σε θέματα καθημερινότητας σχετικά με το περιβάλλον καθώς και στην σημερινή ανάγκη συστράτευσης όλων για την προστασία της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Κρίσης

Ομιλία Διευθυντή επί τιμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μέλους του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, Διευθυντή του Ινστιτούτου Κυκλiκής Οικονομία και Κλίματος, Γιώργου Κρεμλή , ο οποίος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στη νησιωτικότητα και ειδικά στη Χίο προτείνοντας ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την παραγωγή πράσινων καυσίμων για τη ναυτιλία καθώς και ένα πρόγραμμα προστασίας και ανθεκτικότητας των μαστιχόδεντρων που απειλούνται από την αλλαγή του μικροκλίματος.

Ομιλία Ομότιμης καθηγήτριας Ε.Μ.Π. Αντιπροέδρου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τώνιας Μοροπούλου , η οποία μίλησε για την δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος για την αειφόρο ανάπτυξη της Χίου με την υποστήριξη φορέων και της τοπικής κοινωνίας, επενδύοντας σε μια ενδογενή ανάπτυξη.

Ομιλία του δημοσιογράφου, ειδικού σε ναυτιλιακά θέματα, μέλος Δ.Σ. Ναυτιλια¬κής Λέσχης Χίου, Ιωάννη Φαράκλα ο οποίος μετέφερε τον χαιρετισμό του Δημήτρη Μονιούδη Προέδρου της Εταιρίας Ελλήνων Μηχανικών της Βρετανίας και Διευθυντή για θέματα Περιβάλλοντος του οργανισμού INTERCARGO και τόνισε τις προσπάθειες της Παγκόσμιας Εμπορικής Ναυτιλίας για τη προστασία του Περιβάλλοντος της οποίας η επιβάρυνση αποτελεί ένα ποσοστό κάτω του 3% των εκπεμπόμενων ρύπων .

Ομιλία Παραολυμπιονίκη, Director of Sustainability at the World Sailing, Alexandra Rikcham η οποία τόνισε πως ο αθλητισμός μπορεί να αναλάβει περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και να αναδειχθεί ως εν δυνάμει αρωγός για την αειφόρο ανάπτυξη αρκεί να του ζητηθεί.

Ομιλία του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών Σταμάτη Κριμιζή . Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην εικόνα του διαστήματος και την ιστορική πορεία του πλανήτη Γη. Τόνισε ποσό σημαντικό ρόλο θα παίξει στην βιωσιμότητα του πλανήτη το επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και πως αυτό συνδέεται με την θερμοκρασία της Γης .Κλείνοντας αναφέρθηκε στα δύο κουτιά της Πανδώρας , την τεχνητή νοημοσύνη και την διαχείριση της κλιματικής κρίσης.

Ομιλία Γενικού Γραμματέα Ακαδημίας Αθηνών, Χρήστου Ζερεφού. Αναφέρθηκε στην τροχιά και τον άξονα της Γης, τις μεταβολές τους και πως επηρεάζουν την στάθμη των υδάτων, την εκδήλωση των φυσικών φαινομένων και όλες τις παραμέτρους και μετρήσεις του κλίματος, ενώ συνέδεσε με ένα μοναδικό και αριστοτεχνικό τρόπο την μουσική και την τέχνη με την έννοια του κλίματος και το περιβάλλοντος.

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός και Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Προκόπιος Παυλόπουλος πραγματοποίησε ομιλία στην ημερίδα για την «Κλιματική Αλλαγή» την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου στην Χίο στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Χίου την οποία παραθέτουμε συνημμένα.

Κεντρικός ομιλητής της ημερίδας ήταν η Α.Θ. Παναγιώτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ο οποίος με τη φωτισμένη ομιλία του αναφέρθηκε στις πολυδιάστατες οικολογικές πρωτοβουλίες και δράσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τις οποίες ανέπτυξε κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

Και τόνισε: «Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι συνέπεια και προέκτασις όλων όσων εν τη Εκκλησία, ολόκληρος η ζωή της οποίας έχει οικολογικήν υφήν και αναφοράν. Η εκκλησιαστική ζωή είναι «εφηρμοσμένη οικολογία», ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Παναγιότατος σημείωσε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για την προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαιτέρως για την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς.

Στην ημερίδα παρέστησαν εκτός από τις πολιτειακές και στρατιωτικές αρχές του Βορείου Αιγαίου οι πρώην Υπουργοί Γιώργος Ανωμερίτης και Νότης Μηταράκης, ο Βουλευτής Χίου Σταύρος Μιχαηλίδης και οι Άρχοντες του Πατριαρχείου : Καπετάνιος Παναγιώτης Τσάκος , το ζεύγος Γεωργίου και Αλεξάνδρας Προκοπίου , ο καθ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης και η σύζυγός του , η Αικατερίνη Σοφιανού Πρέσβειρα Αποδήμου Ελληνισμού του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας και πάσης Αφρικής και ο ιατρός Κων/νος Τρομπούκης . Επίσης το παρόν έδωσαν καθηγητές και κοσμήτορες Πανεπιστήμιων και εξέχοντα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας μεταξύ των οποίων και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημήτρης Παπαγεωργίου, η κοσμήτορας Μαρία Λεκάκου , η καθηγήτρια Ελένη Θανοπούλου , η ομότιμη καθηγήτρια ΕΜΠ Μαρία Λοϊζίδου ,ο Ιωάννης Μαρούλης καθ. στο ΕΚΠΑ , η ιστορικός Αθηνά Λουτράρη , μέλη της Ναυτιλιακής Κοινότητας όπως ο Αντώνης Φαράκλας, ο Αναστάσιος και η Μαρίτα Μαργαρώνη, ο Άγγελος Λουδάρος , ο Πέτρος και η Καρολάιν Πουλμέντη , ο Προέδρος της Ναυτιλιακής Λέσχης Χίου Αντώνης Πιτσιλός ,ο Μάρκος Φόρος , ο Ιωάννης Σαχίνης Προέδρος της Αδελφότητος Υδραίων Αττικής , ο εκ Λονδίνου James Palmer , η κ. Κέλλυ Μαυρομάτη , επιφανή μέλη της Χιώτικης Ομογένειας της Αμερικής και ο εξ Αργεντινής επιχειρηματίας Αλέξανδρος Ζύμνης με τη σύζυγό του .

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνόδευσαν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Χίου Ψαρών και Οινουσσών κ.κ. Μάρκος , Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής, Σμύρνης κ.κ. Βαρθολομαίος , και Μεξικού κ.κ. Ιάκωβος .

Παρέστησαν επίσης , ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Κ. Δεληκωνσταντής , ο Π. Αέτιος , ο Π. Δημήτριος Γιομελάς και ο Π. Λάρδας, οι εκ Κωνσταντινουπόλεως επιχειρηματίες Γ. Παπαλιάρης και Κ. Ριτσινιάδης καθώς και ο ιατρός καρδιολόγος Αθανάσιος Καρτάλης .Στην ημερίδα παρέστησαν εκπρόσωποι από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ της χώρας αλλά και ο Μανώλης Κωστίδης του ΣΚΑΙ που ταξίδεψε ειδικά από την Κωνσταντινούπολη.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ Κορίνα Γεωργίου.

Στο τέλος της βραδιάς ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου παρέθεσε δείπνο προς τιμή της Παναγιότητας του του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου , ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και πρωτοψάλτης, Μιχάλης Δήσσος έψαλε Πολυχρονισμό προς τιμήν της Α.Θ.Π.του Οικουμενικού Πατριάρχου ενώ η διάσημη υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση απέσπασε τον θαυμασμό των συνδαιτημόνων τραγουδώντας γνωστή άρια αφιερωμένη στην Παναγιότητά του.

