Αναστέλλονται αύριο οι αγιασμοί στα σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λόγω της κακοκαιρίας ATENA που πλήττει τη χώρα.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, οι αγιασμοί μετατίθενται για την Πέμπτη (12/9), υπό τον φόβο της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ και τις σχετικές προειδοποιήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

