Κακοκαιρία ΑΤΕΝΑ: Δεν θα γίνει αύριο αγιασμός στα σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με απόφαση της Περιφέρειας

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημέρωσε ότι αποφάσισε να αναστείλει τους καθιερωμένους αγιασμούς στα σχολεία 

σχολεια

Αναστέλλονται αύριο οι αγιασμοί στα σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λόγω της κακοκαιρίας ATENA που πλήττει τη χώρα.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, οι αγιασμοί μετατίθενται για την Πέμπτη (12/9), υπό τον φόβο της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ και τις σχετικές προειδοποιήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

