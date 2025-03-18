Σήμερα η απόφαση του ΜΟΔ για τους θανάτους της Μαλένας και την Ίριδας

Την ετυμηγορία του για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου δικάζεται η μητέρα των παιδιών.

Το δικαστήριο, μετά από πολύμηνη διαδικασία, πρόκειται σήμερα να εκδώσει την απόφαση του για την 36χρονη μητέρα από την Πάτρα, η οποία ήδη εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η δεύτερη υπόθεση που την βαρύνει αφορά την 3,5 ετών Μαλένα και την 6 μηνών Ίριδα με την κατηγορουμένη να αναμένει σήμερα να ακούσει από το δικαστήριο την απόφαση του για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση που της αποδίδεται.

Αν κριθεί ένοχη, η κατηγορουμένη είναι αντιμέτωπη με διπλή ποινή ισοβίων.

Στην ίδια αποδίδεται ότι ήταν τα δικά της χέρια που αφαίρεσαν τη ζωή της Μαλένας το 2019, το πρώτο παιδί της οικογένειας που πέθανε και το 2021 της μόλις έξι μηνών Ίριδας, ενώ το μωράκι κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο με την Τζωρτζίνα.

Τα δύο παιδιά, σύμφωνα με την κατηγορία, είχαν ασφυκτικό θάνατο με υπαίτια τη μητέρα τους, στην οποία καταλογίζεται πως στις 13 Απριλίου 2019 μέσα στο νοσοκομείο "Αγλαΐα Κυριακού" έφραξε την αναπνοή της Μαλένας που νοσηλευόταν μετά από επιτυχημένη θεραπεία λεμφαδενίτιδας.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά, στις 21 Μαρτίου 2021, η 36χρονη φέρεται να δολοφόνησε, πάλι μέσω ασφυξίας την έξι μηνών Ίριδα, ενώ το βρέφος κοιμόταν στο σπίτι της οικογένειας.

Αρχικά ο θάνατος της Μαλένας, που είχε προκαλέσει τεράστια έκπληξη στους γιατρούς του Νοσοκομείου, καθώς είχε πολύ καλή κλινική εικόνα, αποδόθηκε, από ιατροδικαστή, σε ηπατική ανεπάρκεια. Για την Ίριδα η αρχική εκτίμηση ήταν πως το μωρό πέθανε από αγενεσία- υποπλασία φλεβόκομβου.

Ήταν ο θάνατος της Τζωρτζίνας, στις 29 Ιανουαρίου 2022, που προβλημάτισε τις αρχές και έθεσε την όλη υπόθεση «της οικογένειας με τα τρία νεκρά παιδιά» σε άλλη τροχιά. Η δικαστική έρευνα που ξεκίνησε κατέληξε με τη μητέρα κατηγορούμενη σε δύο δίκες.

Η απολογούμενη για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών της μητέρα ισχυρίστηκε, όπως και στην περίπτωση της Τζωρτζίνας, ότι είναι αθώα και ότι δεν θα μπορούσε να βλάψει τα παιδιά της. «Καλή μάνα μπορεί να μην ήμουν, αλλά όχι και δολοφόνος» ανέφερε.

«Σκότωσες τα δύο κοριτσάκια σου από εγωκεντρισμό. Ο εγωισμός σου να σώσεις τον γάμο σου υπερτερεί», της απάντησε, στην μαραθώνια αγόρευση της, η εισαγγελέας της Έδρας, χαρακτηρίζοντας τα δύο κορίτσια «Άμοιρες Ιφιγένειες».

Επικαλούμενη καταθέσεις και σωρεία στοιχείων που θεωρεί σημαντικά, η εισαγγελέας της Έδρας ζήτησε από το δικαστήριο να μην δεχθεί τους ισχυρισμούς τής 36χρονης και να την κηρύξει ένοχη και για τους δύο θανάτους. Η εισαγγελική λειτουργός, που δεν άφησε ασχολίαστη την, κατά την άποψη της, επιλήψιμη συμπεριφορά ιατροδικαστών στην υπόθεση, δήλωσε βέβαιη πως η μητέρα προκάλεσε ασφυξία στα παιδιά της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.