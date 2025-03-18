Μία μεγάλη έκταση περίπου 15,5 στρεμμάτων που είχε καταπατηθεί από μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, επανέρχεται στον δήμο Σκιάθου, έπειτα από δικαστικούς αγώνες που ξεπέρασαν τα πέντε χρόνια και αφορούσαν χώρους στις περίφημες Κουκουναριές.

Ήδη, η Δημοτική Αρχή Σκιάθου προχώρησε στην εκτέλεση του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και απομάκρυνε τις αυθαίρετες παρεμβάσεις του ξενοδοχειακού συγκροτήματος με την παρουσία Δικαστικού Επιμελητή και μελών της Δημοτικής Αρχής.

Μετά τις δικαστικές αποφάσεις και διαδικασία αφαίρεσης στις απαγορευτικές μπάρες που υπήρχαν και απαγόρευαν την πρόσβαση στους επισκέπτες και τους τουρίστες, όλος ο χώρος που αφορούσε έκταση 15.350 τετραγωνικών μέτρων είναι ανοιχτός, ελεύθερος και προσβάσιμος από όλους.

Η καταπάτηση του χώρου, σε μία περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλους, ακριβώς πάνω στις Κουκουναριές είχε ξεκινήσει από το 2018 κατά την έναρξη λειτουργίας του πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Οι εκτάσεις που είχαν καταπατηθεί και πλέον επανήλθαν στον δήμο Σκιάθου περιλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, στάθμευσης, οδικό δίκτυο που οδηγεί στην παραλία «Αμπελάκια», υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους συνάθροισης κοινού, οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι σε 13 νέα ΚΑΕΚ του Κτηματολογίου.

Ο μεγάλος αγώνας του δήμου Σκιάθου ξεκίνησε το 2019, με συντονισμένες ενέργειες σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες οδήγησαν στη μεταγραφή των εκτάσεων στη μερίδα του δήμου το 2022. Το επόμενο βήμα ήταν η σύνταξη του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής το 2023 και μετά από πολλά προβλήματα και διαφωνίες ακόμα και μέσα στο δημοτικό συμβούλιο Σκιάθου από την πλευρά της αντιπολίτευσης, στις 23 Φεβρουαρίου 2024, όταν και υπερψηφίστηκε η έκδοση του Πρωτοκόλλου από τη Δημοτική Αρχή, η ξενοδοχειακή επιχείρηση προσπάθησε να ανακόψει τη διαδικασία, προσφεύγοντας στο Περιφερειακό Πρωτοδικείο Σκοπέλου, όμως οι αιτήσεις ανακοπής και αναστολής απορρίφθηκαν, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκτέλεση του Πρωτοκόλλου.

Παράλληλα, ο δήμος συνεργάστηκε με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας για τη θέσπιση ειδικών κανόνων χρήσης των κοινόχρηστων χώρων, ενώ παράλληλα το σχετικό σχέδιο νόμου εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 30 Ιουλίου 2024 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δήλωσε ότι «η τήρηση της νοµιµότητας είναι υποχρέωση όλων και αδιαπραγµάτευτη αρχή της πολιτικής που ασκεί η Δηµοτική Αρχή, που στόχο έχει την αρµονική συνεργασία µεταξύ του δήµου, φορέων και ιδιωτών. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα και τις εκτάσεις του Δήμου, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα των δημοτών, γιατί αγαπάμε τον τόπο μας, γιατί αυτό ορκιστήκαμε με τον ορισμό μας στην Δημοτική Αρχή».

Ο αντιδήμαρχος Σκιάθου στον τομέα Τουρισμού,Αλέκος Ευσταθίου τόνισε ότι «μετά από μεγάλους αγώνες δικαιώνονται οι προσπάθειές μας, αλλά κυρίως το νησί μας. Οι εκτάσεις ανήκουν στον δήμο και καταπατήθηκαν αυθαίρετα. Η τήρηση της νομιμότητας είναι υποχρέωση όλων. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα και τις εκτάσεις του Δήμου, γιατί αγαπάμε τον τόπο μας. Θέλουμε να γίνονται επενδύσεις στη Σκιάθο και είναι καλοδεχούμενες, αλλά με σεβασμό στο νησί και στον τόπο».

Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις και την απόδοση στον Δήμο Σκιάθου της έκτασης των περίπου 15,5 στρεμμάτων στις Κουκουναριές από τη φετινή τουριστική περίοδο θα λειτουργήσουν και πάλι οι χώροι στάθμευσης για εκατοντάδες αυτοκίνητα επισκεπτών, θα είναι ανοιχτός ο δρόμος που οδηγεί στην παραλία «Αμπελάκια», που τα τελευταία χρόνια ήταν προσβάσιμη μόνο από τη θάλασσα, καταργούνται τα γήπεδα τένις της ξενοδοχειακής μονάδας και αποδίδονται ως κοινόχρηστοι χώροι και αναμορφώνεται πλήρως όλη η δυτική πλευρά των Κουκουναριών.

Η μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα που αναπτύσσεται στη Σκιάθο, δραστηριοποιείται και σε γειτονικές περιοχές, όπου έχει τοποθετήσει απαγορευτική μπάρα πρόσβασης στον δρόμο που οδηγεί στις πασίγνωστες παραλίες Μεγάλη και Μικρή Μπανάνα, ενώ ο δήμος Σκιάθου με δηλώσεις του δημάρχου τονίζει πως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, προκειμένου να διασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και την προστασία των δημόσιων εκτάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

