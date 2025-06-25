Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στον Ανακριτή ο 26χρονος Αζέρος για κατασκοπεία - Δεν συνεργάζεται με τις αρχές - Βίντεο

Ο 26χρονος αρνήθηκε τον διορισμό δικηγόρου δηλώνοντας ότι έχει δικό του

σουδα

Τα σκαλιά της εισαγγελίας πρωτοδικών ανέβηκε στις 10:25 το πρωί της Πέμπτης ο 26χρονος Αζέρος που κατηγορείται για κατασκοπεία.

Ο 26χρονος αρνήθηκε τον διορισμό δικηγόρου δηλώνοντας ότι έχει δικό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη στιγμή εξέφραζε την άρνησή του  να συνεργαστεί με τις Αρχές γι αυτό και έχει παραπεμφθεί και για απείθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αζερμπαϊτζάν κατάσκοπος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark