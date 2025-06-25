Τα σκαλιά της εισαγγελίας πρωτοδικών ανέβηκε στις 10:25 το πρωί της Πέμπτης ο 26χρονος Αζέρος που κατηγορείται για κατασκοπεία.

Ο 26χρονος αρνήθηκε τον διορισμό δικηγόρου δηλώνοντας ότι έχει δικό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη στιγμή εξέφραζε την άρνησή του να συνεργαστεί με τις Αρχές γι αυτό και έχει παραπεμφθεί και για απείθεια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.