Δείτε φωτογραφίες με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκαν στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σακίδιο που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα περιείχε εκρηκτικά υλικά και συγκεκριμένα 4 συσκευασίες C4 και μια συσκευασία με φιτίλι

Στη δημοσιότητα ήρθαν φωτογραφίες από τα εκρηκτικά που εντοπίστηκαν μέσα σε σακίδιο στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Τα ευρήματα παρελήφθησαν από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ σημειώνεται ότι στις έρευνες της Αστυνομίας συμμετέχει και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σακίδιο που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, μετά από τηλεφώνημα μιας γυναίκας στην Άμεση Δράση, περιείχε εκρηκτικά υλικά και συγκεκριμένα τέσσερις συσκευασίες C4 καθώς και μια συσκευασία με βραδύκαυστο φιτίλι.

Το σακίδιο εντοπίστηκε στην Πανεπιστημιούπολη, από την πλευρά της οδού Τανταλίδου, στην Καισαριανή. 

