Απέπλευσε από το λιμάνι της Σούδας σήμερα, Πέμπτη πρωί, το πυρηνοκίνητο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο παγκοσμίως.

נושאת המטוסים ג'ארלד פורד (CVN-78) תועדה הבוקר עוזבת את כריתים לכיוון חופי ישראל pic.twitter.com/6jJe7pf0yg February 26, 2026

Το αεροπλανοφόρο είχε φτάσει στη Σούδα την Καθαρά Δευτέρα και παρέμεινε τέσσερις ημέρες προκειμένου να ανεφοδιαστεί με καύσιμα, πυρομαχικά και προμήθειες.

Λίγα λεπτά μετά τις 9.00 σήμερα το πρωί απέπλευσε από το λιμάνι των Χανίων και, εντός περίπου ενός 24ώρου, εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το Ισραήλ, ενισχύοντας την αμερικανική και ισραηλινή αμυντική διάταξη.

