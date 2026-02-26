Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απέπλευσε από τη Σούδα το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford - Δείτε βίντεο

Απέπλευσε από το λιμάνι της Σούδας το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο παγκοσμίως, προκειμένου τις επόμενες ώρες να προσεγγίσει το Ισραήλ

Gerald Ford

Απέπλευσε από το λιμάνι της Σούδας σήμερα, Πέμπτη πρωί, το πυρηνοκίνητο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο παγκοσμίως.

Το αεροπλανοφόρο είχε φτάσει στη Σούδα την Καθαρά Δευτέρα και παρέμεινε τέσσερις ημέρες προκειμένου να ανεφοδιαστεί με καύσιμα, πυρομαχικά και προμήθειες.

Λίγα λεπτά μετά τις 9.00 σήμερα το πρωί απέπλευσε από το λιμάνι των Χανίων και, εντός περίπου ενός 24ώρου, εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το Ισραήλ, ενισχύοντας την αμερικανική και ισραηλινή αμυντική διάταξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σούδα ΗΠΑ αεροπλανοφόρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark