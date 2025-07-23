Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην πόλη των Σερρών.

Όπως αναφέρει το thestival περίπου στις 21:45 ένα ΙΧ που οδηγούσε 51χρονος συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με μοτοποδήλατο που οδηγούσε 17χρονος, ενώ στη συνέχεια το μοτοποδήλατο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, σε διασταύρωση μέσα στην πόλη.

Αν και αρχικά φάνηκε πως δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός για τον 17χρονο ο οποίος επικοινωνούσε κανονικά με το περιβάλλον και τους γύρω του, σήμερα η κατάσταση του χειροτέρεψε με αποτέλεσμα πλέον να δίνει μάχη για τη ζωή του.

