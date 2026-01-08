Τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με το korinthostv, το αυτοκίνητό τους, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο επιβαινόντων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους, αστυνομικοί της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

