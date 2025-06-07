Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στο χωριό Γεωργανάδες του Δήμου Φαρκαδόνας στα Τρίκαλα.

Συγγενικό πρόσωπο πήγε να τους επισκεφθεί και, ανήσυχο για την απουσία επικοινωνίας, μπήκε στην οικία και τους βρήκε χωρίς τις αισθήσεις τους, σύμφωνα με το krinilive.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Φαρκαδόνας, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον θάνατό τους. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ αναμένονται οι ιατροδικαστικές και αστυνομικές αρχές για τα περαιτέρω.

Τα αίτια του θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Οι πρώτες ενδείξεις δεν είναι ακόμη σαφείς, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και η πιθανότητα εισπνοής αναθυμιάσεων ή άλλων παραγόντων. Αναμένεται επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές.

