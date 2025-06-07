Δύο σορούς εντόπισε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής γερμανικό ιστιοφόρο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή, ένα ναυτικό μίλι νότια της Πηγανούσας, κοντά στη Λέρο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Λιμενική Αρχή Λέρου, με πλωτά σκάφη του Λιμενικού και της Frontex να σπεύδουν στην περιοχή για έρευνες.

Το σκάφος της Frontex εντόπισε και ανέσυρε τη σορό μιας γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο λιμάνι και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λέρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Λίγες ώρες αργότερα, η σορός αναγνωρίστηκε από τους οικείους της. Πρόκειται για μια 31χρονη αλλοδαπή.

Παράλληλα, ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό της δεύτερης σορού που αρχικά είχε γίνει ορατή από το πλήρωμα του ιστιοφόρου, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι έρευνες συνεχίζονται στην περιοχή, ενώ η σορός της 31χρονης θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου για νεκροψία-νεκροτομή.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου.

Πηγή: skai.gr

