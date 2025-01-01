Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η πλατεία Συντάγματος έγινε το επίκεντρο του εορτασμού για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε από νωρίς για να απολαύσει το μουσικοθεατρικό πολυθέαμα που ετοίμασε ο Φοίβος Δεληβοριάς με τίτλο «Η Ταράτσα του Χρόνου».

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, μαζί με τη Νατάσσα Μποφίλιου, τη Μάρθα Φριντζήλα και τον Θανάση Αλευρά, παρουσιάσε μια πρωτότυπη παράσταση που μέσα από τραγούδια, χορούς και χιουμοριστικά στιγμιότυπα μας ταξίδεψε στην ιστορία της Αθήνας, από το 1945 μέχρι το 2025. Τη μεγάλη εκδήλωση για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς ανοίξε μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, δημιουργώντας την ιδανική εισαγωγή στη γιορτινή βραδιά.

Επίσης, η Νατάσσα Μποφίλιου τραγούδησε το «Τίποτα δεν πάει χαμένο» του Μάνου Λοϊζου και του Μανώλη Ρασούλη φορώντας την παλαιστινιακή μαντίλα (κεφίγια)και αποθεώθηκε από τους χρήστες του Twitter.

Η γιορτή του δήμου Αθηναίων μεταδόθηκε και στη νοηματική γλώσσα, με τη Σοφία Ρομπόλη να «κλέβει», πραγματικά, τις εντυπώσεις. Για πάνω από 2 ώρες η αγαπημένη διερμηνέας, η οποία εργάζεται και στον Alpha, έδωσε τη δική της «παράσταση» στην πλατεία Συντάγματος.

Μάλιστα, το όλο της εγχείρημα έτυχε αποθεωτικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν ακόμα και την αγάπη τους προς το πρόσωπό της. Η ίδια δεν σταμάτησε λεπτό να χορεύει προκειμένου να μεταφέρει το εορταστικό κλίμα.

Να πούμε ένα μπράβο στη θεάρα τη διερμηνέα της ερτ που έλιωσε στο χορό πιθανότατα μόνη της μπροστά από ένα green screen #σύνταγμα https://t.co/6i3zqoP3xj — DanaiLlama (@Danai_Llama) January 1, 2025

❤Δείτε αυτήν την μαγική στιγμή. Όταν η Νατάσσα Μποφίλιου τραγούδησε «Τίποτα δεν πάει χαμένο» φορώντας την Παλαιστινιακή Κεφίγια.



🌍Οι άνθρωποι στο #Σύνταγμα άλλαξαν χρόνο με τον πιο ανθρώπινο τρόπο που γίνεται: Με την αντίθεση σε έναν πόλεμο, την Αλληλεγγύη στους απλούς… pic.twitter.com/TYgPp5tcrw — Chris Avramidis (@chris_avramidis) January 1, 2025

Πηγή: skai.gr

